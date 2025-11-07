 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

NHL skautų stebimas lietuvis Kanadoje pasižymėjo gražiu įvarčiu

2025-11-07 23:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-07 23:36

Penktadienį Alpių ledo ritulio lygoje Marijaus Dumčiaus atstovaujama „KHL Sisak“ (Kroatija) komanda išvykoje 0:4 neatsilaikė prieš „HC Meran/o Pircher“ (Italija). M. Dumčius nežaidė, nes išvyko padėti Lietuvos rinktinei Europos Tautų taurės turnyre.

Dovydas Jukna | „Stop“ kadras

„KHL Sisak“ (31 tšk.) išsaugojo 2-ą vietą, o Arturą Seniutą savo gretose turinti „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose 3:0 nugalėjo „Saint John Sea Dogs“. NHL skautų akiratyje esantis lietuvis prie pergalės prisidėjo puikiu įvarčiu. D. Jukna 2 kartus atakavo vartus, atliko 1 jėgos veiksmą ir buvo išrinktas trečiu geriausiu mačo žaidėju.

„Rimouski Oceanic“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 10 ekipų.

