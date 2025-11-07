NHL skautų stebimas lietuvis Kanadoje pasižymėjo gražiu įvarčiu

„KHL Sisak“ (31 tšk.) išsaugojo 2-ą vietą, o Arturą Seniutą savo gretose turinti „Hockey Unterland Cavaliers“ (7) lieka paskutinė – 13-a.
Elitinėje Kanados jaunimo lygoje (QMJHL) „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna namuose 3:0 nugalėjo „Saint John Sea Dogs“. NHL skautų akiratyje esantis lietuvis prie pergalės prisidėjo puikiu įvarčiu. D. Jukna 2 kartus atakavo vartus, atliko 1 jėgos veiksmą ir buvo išrinktas trečiu geriausiu mačo žaidėju.
DOVY 🚨— L'Océanic de Rimouski (@oceanicrimouski) November 7, 2025
Notre #77 fait 2-0 Nics à mi-chemin dans le match !@FloHockey
📺 https://t.co/vGaeCssn93 pic.twitter.com/brgJkqvcTB
„Rimouski Oceanic“ (17 tšk.) Rytų konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 10 ekipų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!