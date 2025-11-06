Samuelis Molina žada įveikti Egidijų Kavaliauską Kaune: „Galiu pranokti jį visais aspektais“

„Gavome pasiūlymą, jį apsvarstėme ir priėmėme. Kaip jau esu sakęs, jei jau pasirinkau boksininko kelią, tai laiko nešvaistysiu. Sunkiai dirbu treniruotėse, myliu šitą sportą ir noriu pasirodyti kuo geriau. Kovos su rimtais varžovais mane labai motyvuoja. Stengiuosi tobulėti kiekvieną dieną, noriu pasiekti geriausią savo paties versiją. Tam, kad taptum geriausiu, turi nugalėti geriausius“, – „Espabox Boxeo“ sakė S. Molina.
Ispanas paaiškino, kodėl ant kortos sutiko pastatyti turimą Europos čempiono diržą: „Todėl, kad esu tikras, jog šią kovą laimėsiu bei vėl apginsiu diržą“.
S. Molinai ši kova svarbi ir dėl situacijos WBC reitinge. Ispanas dabar rikiuojasi 15-as, o lietuvis – 5-as.
„Ši kova – dar vienas žingsnis link pasaulio čempiono titulo. Galėjau vėl kautis Ispanijoje prieš kokį lengvesnį privalomąjį varžovą, bet manęs tokios kovos nebemotyvuoja. Noriu iškeliauti į užsienį ir išsiaiškinti, koks mano lygis yra iš tiesų“, – teigė ispanas.
S. Molina pažadėjo sutriuškinti E. Kavaliauską: „Aš jį nugalėsiu įtikinamai. Laimėsiu kiekvieną raundą prieš Kavaliauską ir gal net jį „išjungsiu“. Labai pasitikiu savo jėgomis ir žinau, kad tą vakarą būsiu geresnis už varžovą. Pastatysiu Lietuvą ant kojų. Žinau, kad Kavaliauskas yra kietas vyrukas, turintis daug patirties, daug ką ištvėręs. Tai matosi. Jis bando grįžti ten, kur kažkada buvo, bet aš esu pasiruošęs jį sustabdyti. Būsiu pasiruošęs viskam, ką darys Kavaliauskas. Galiu pranokti jį visais aspektais. Aš ir garsėju tuo, kad esu labai universalus boksininkas. Tikiu, kad ši pergalė priartins mane prie kovos dėl pasaulio čempiono diržo“.
S. Molina savo titulą turėjo ginti Sevilijoje prieš Toro Diazą, tačiau sulaukęs E. Kavaliausko ir UTMA komandų pasiūlymo, jis negalėjo tam atsispirti.
S. Molinos vadybininkas Alejandro Heredia paaiškino, kad „ši titulo gynyba yra sudėtingesnė nei ta, kuri buvo planuota Sevilijoje, tačiau Samuelis nusprendė priimti šį iššūkį, nes jį motyvuoja galimybė kovoti Lietuvoje prieš tokį prestižinį varžovą“.
Iki šiol E. Kavaliauskas EBU reitingų sąrašuose nefigūravo, tačiau dėl jo įspūdingos karjeros buvo patvirtinta S. Molinos savanoriška titulo gynyba Lietuvoje.
E. Kavaliauskas per savo karjerą yra patyręs vos tris pralaimėjimus ir visus juos prieš itin aukšto lygio varžovus – buvusį absoliutų pusvidutinio svorio kategorijos čempioną Terence‘ą Crawfordą (42-0, 31 nokautas), prieš laikinąjį WBC „Super“ vidutinio svorio kategorijos čempioną Vergilą Ortizą jaunesnįjį (23-0, 21 nokautas) ir paskutinėje kovoje po kontraversiško teisėjų sprendimo prieš iš Senegalo kilusį prancūzą Souleymaną Cissokho (18-0, 9 nokautai).
Paskutinėje savo kovoje S. Molina Ispanijoje pasiekė lygiąsias su belgu Anasu Messaoudi (17-0-1, 11 nokautų), o paskutinį pralaimėjimą yra patyręs 2023 m. birželį, kai daugumos teisėjų sprendimu Prancūzijoje nusileido vietos kovotojui Franckui Petitjeanui (25-8-3, 7 nokautai).
Nuo to laiko S. Molina iškovojo 7 pergales iš eilės ir sykį kovą baigė lygiosiomis, o šioje pergalių serijoje net 4 pasiektos anksčiau laiko.
Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą ispanas laimėjo 2024 m. spalį, kai nugalėjo Jordy Weissą (34-1-1, 4 nokautai). Vėliau jis apgynė titulą 2025 m. vasarį įveikdamas Sandy Messaoudą (20-9, 1 nokautas) bei taip pat iškovodamas WBC tarptautinį pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą. Dar kartą Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą S. Molina apgynė 2025 m. rugpjūtį prieš anksčiau jau minėtą A. Messaoudi, baigdamas kovą lygiosiomis.
