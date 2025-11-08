 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Du tritaškius pataikęs Valančiūnas padėjo „Nuggets“ laimėti

2025-11-08 08:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 08:36

Jonas Valančiūnas ir Denverio „Nuggets" (6/2) toliau sėkmingai gina namų sienas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

J.Valančiūnas pataikė du tritaškius (Scanpix nuotr.)

Jonas Valančiūnas ir Denverio „Nuggets“ (6/2) toliau sėkmingai gina namų sienas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

0

Šįkart namie penktoji pergalė pasiekta 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27) įveikus San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/5) klubą.

J.Valančiūnas per 16 minučių pelnė 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuggets“ visą mačą dominavo ir nesuteikė daug vilčių „kariams“ pakovoti dėl pergalės.

Stephenas Curry mačą praleido dėl ligos, tad „Warriors“ 17 taškų pridėjo Draymondas Greenas, 16 – Jimmy Butleris, 14 – Quintenas Postas, 12 – Willas Richardas.

„Nuggets“ leido Nikolai Jokičiui ilsėtis visą ketvirtą kėlinį, o iki tol jis įmetė 26 taškus, atkovojo 9 kamuolius bei atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.

23 taškai – Jamalo Murray‘aus sąskaitoje (8 rez. perd.), 18 – Aarono Gordono, 12 – Christiano Brauno (7 atk. kam.).

