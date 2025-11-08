Du tritaškius pataikęs Valančiūnas padėjo „Nuggets“ laimėti

Šįkart namie penktoji pergalė pasiekta 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27) įveikus San Fransisko „Golden State Warriors“ (5/5) klubą.
J.Valančiūnas per 16 minučių pelnė 16 taškų (4/5 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko perdavimą.
„Nuggets“ visą mačą dominavo ir nesuteikė daug vilčių „kariams“ pakovoti dėl pergalės.
Jonas Valančiūnas from deep to cap a 19-3 Nuggets run!
🏆 GSW-DEN • West Group C@emirates NBA Cup on Prime pic.twitter.com/dAY9bttr2WREKLAMA— NBA (@NBA) November 8, 2025
Stephenas Curry mačą praleido dėl ligos, tad „Warriors“ 17 taškų pridėjo Draymondas Greenas, 16 – Jimmy Butleris, 14 – Quintenas Postas, 12 – Willas Richardas.
„Nuggets“ leido Nikolai Jokičiui ilsėtis visą ketvirtą kėlinį, o iki tol jis įmetė 26 taškus, atkovojo 9 kamuolius bei atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.
23 taškai – Jamalo Murray‘aus sąskaitoje (8 rez. perd.), 18 – Aarono Gordono, 12 – Christiano Brauno (7 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!