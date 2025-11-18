 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Vyriausybę lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui

2025-11-18 14:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 14:34

Antradienį frakcijos „Europos solidarumas“ nariai užblokavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados tribūną, todėl klausimas dėl energetikos ministrės Svitlanos Hrynčuk ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos atleidimo dėl praėjusią savaitę atskleistos korupcijos schemos nebuvo svarstomas, rašo „Unian“.

„Vyriausybė, lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui (nuotr. Telegram)

Antradienį frakcijos „Europos solidarumas“ nariai užblokavo Ukrainos Aukščiausiosios Rados tribūną, todėl klausimas dėl energetikos ministrės Svitlanos Hrynčuk ir teisingumo ministro Germano Galuščenkos atleidimo dėl praėjusią savaitę atskleistos korupcijos schemos nebuvo svarstomas, rašo „Unian“.

REKLAMA
3

Kaip praneša leidinio korespondentas, frakcijos lyderis Petro Porošenka pareiškė, kad jie reikalauja visos vyriausybės, o ne dviejų ministrų atsistatydinimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar šiais dviem apgailėtinais atpirkimo ožiais norite išspręsti pasitikėjimo klausimą, kai įrodyta, kad šimtai milijonų dolerių ir milijardai grivinų buvo pavogti Ali Babos ir 40 vagių vyriausybės komandos bei 5–6 vadovų, kurie planuoja toliau vagiliauti?“ – kreipėsi jis į kitus parlamentarus.

REKLAMA
REKLAMA

„Vyriausybę lauk!“

P. Porošenko pareiškė, kad frakcija pradėjo rinkti parašus dėl vyriausybės atsistatydinimo ir jau surinko 51 parašą. Be to, jis pabrėžė būtinybę suformuoti nacionalinės vienybės koaliciją, „susitikti su Zelenskiu ir pradėti sąžiningą dialogą dėl nacionalinio išgelbėjimo“.

REKLAMA

„Šiandien mes neleisime balsuoti už (atleidimą, – red.) šių dviejų ministrų. Mes nebalsuosime už šį bandymą nuleisti garą ir išsaugoti korupciją“, – pabrėžė jis.

Frakcijos deputatai užblokavo tribūną ir šaukė „Vyriausybę lauk!“. Po to Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pasakė, kad parlamentas negali tęsti darbo, ir paskelbė pertrauką. Jis pakvietė frakcijų ir grupių lyderius susirinkti pas jį į pasitarimą.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 10 d. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Pasak tyrėjų, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė didelio masto schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.

NABU tyrimas

NABU pareigūnai atliko kratas verslininko, vieno iš studijos „Kvartal 95“ įkūrėjų Tymuro Mindičiaus namuose, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NABU vėliau pareiškė, kad byloje įtariami septyni asmenys, įskaitant verslininką, kuris buvo identifikuotas kaip nusikalstamos organizacijos vadovas, buvusį energetikos ministro patarėją, „Energoatom“ vykdomąjį direktorių, atsakingą už fizinę apsaugą ir saugumą, bei keturis darbuotojus, siejamus su pinigų plovimu. Iki šiol buvo sulaikyti penki asmenys.

REKLAMA

Tyrimų projekto „Schemes“ duomenimis, tarp įtariamųjų – T. Mindičius, buvęs energetikos ministro patarėjas Ihoris Myroniukas, už saugumą atsakingas „Energoatom“ vykdomasis direktorius Dmytro Basovas, taip pat Oleksandras Cukermanas, Ihoris Fursenko, Lesia Ustymenko ir Liudmyla Zorina.

Lapkričio 13 d. V. Zelenskis įvedė asmenines sankcijas T. Mindičiui ir O. Cukermanui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Elta)
Po korupcijos skandalo – spaudimas Zelenskiui: raginama atleisti artimiausią bendražygį (21)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Trečiadienį – Zelenskio ir Witkoffo susitikimas: ko sieks Ukraina? (3)
Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
„Ar jis grįš?“ – Ukrainoje verda klausimai dėl Umerovo, valdžia pateikė paaiškinimą (18)
Rusų ataka Rytų Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rytų Ukrainoje per Rusijos raketų ataką žuvo paauglė (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų