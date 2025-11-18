„Vyriausybę lauk!“: po korupcijos skandalo Porošenka meta ultimatumą Zelenskiui

Kaip praneša leidinio korespondentas, frakcijos lyderis Petro Porošenka pareiškė, kad jie reikalauja visos vyriausybės, o ne dviejų ministrų atsistatydinimo.
„Ar šiais dviem apgailėtinais atpirkimo ožiais norite išspręsti pasitikėjimo klausimą, kai įrodyta, kad šimtai milijonų dolerių ir milijardai grivinų buvo pavogti Ali Babos ir 40 vagių vyriausybės komandos bei 5–6 vadovų, kurie planuoja toliau vagiliauti?“ – kreipėsi jis į kitus parlamentarus.
„Vyriausybę lauk!“
P. Porošenko pareiškė, kad frakcija pradėjo rinkti parašus dėl vyriausybės atsistatydinimo ir jau surinko 51 parašą. Be to, jis pabrėžė būtinybę suformuoti nacionalinės vienybės koaliciją, „susitikti su Zelenskiu ir pradėti sąžiningą dialogą dėl nacionalinio išgelbėjimo“.
„Šiandien mes neleisime balsuoti už (atleidimą, – red.) šių dviejų ministrų. Mes nebalsuosime už šį bandymą nuleisti garą ir išsaugoti korupciją“, – pabrėžė jis.
Frakcijos deputatai užblokavo tribūną ir šaukė „Vyriausybę lauk!“. Po to Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pasakė, kad parlamentas negali tęsti darbo, ir paskelbė pertrauką. Jis pakvietė frakcijų ir grupių lyderius susirinkti pas jį į pasitarimą.
Lapkričio 10 d. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras (NABU) paskelbė apie specialią operaciją, kurios tikslas – atskleisti korupciją energetikos sektoriuje. Pasak tyrėjų, nusikalstamos organizacijos nariai sukūrė didelio masto schemą, siekdami daryti įtaką strateginėms valstybinėms įmonėms, įskaitant „Energoatom“.
NABU tyrimas
NABU pareigūnai atliko kratas verslininko, vieno iš studijos „Kvartal 95“ įkūrėjų Tymuro Mindičiaus namuose, taip pat teisingumo ministro Germano Galuščenkos, kuris anksčiau ėjo energetikos ministro pareigas, rezidencijoje.
NABU vėliau pareiškė, kad byloje įtariami septyni asmenys, įskaitant verslininką, kuris buvo identifikuotas kaip nusikalstamos organizacijos vadovas, buvusį energetikos ministro patarėją, „Energoatom“ vykdomąjį direktorių, atsakingą už fizinę apsaugą ir saugumą, bei keturis darbuotojus, siejamus su pinigų plovimu. Iki šiol buvo sulaikyti penki asmenys.
Tyrimų projekto „Schemes“ duomenimis, tarp įtariamųjų – T. Mindičius, buvęs energetikos ministro patarėjas Ihoris Myroniukas, už saugumą atsakingas „Energoatom“ vykdomasis direktorius Dmytro Basovas, taip pat Oleksandras Cukermanas, Ihoris Fursenko, Lesia Ustymenko ir Liudmyla Zorina.
Lapkričio 13 d. V. Zelenskis įvedė asmenines sankcijas T. Mindičiui ir O. Cukermanui.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!