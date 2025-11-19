Ryte buvo suduotas smūgis ir Vakarų Ukrainai: Lvivui bei Ternopyliui. Šiame mieste buvo pataikyta į daugiabutį, yra nukentėjusiųjų.
Žiniasklaida: JAV ir Rusija slapta kuria naują taikos planą, įtraukiami ir Ukrainos atstovai
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija, konsultuodamasi su Rusija, slapta rengia naują planą, kaip užbaigti karą Ukrainoje, pasakojo portalui „Axios“ JAV ir Rusijos pareigūnai.
Nakties košmaras Charkive: dešimtys sužeistųjų – Rusija smogė gyvenamiesiems rajonams
36 nukentėjusieji, tarp jų 2 vaikai – tokios naktinio Rusijos smūgio Charkivui pasekmės. Naktį iš antradienio į trečiadienį Charkivas vėl patyrė Rusijos smogiamųjų dronų atakas, kurios sukėlė didelius gaisrus ir sprogimus keliuose miesto rajonuose.
Viename iš rajonų (Osnovjanskio), prie daugiaaukščio gyvenamojo namo užsidegė 10 lengvųjų automobilių. Gelbėjimo tarnybos evakavo 51 žmogų, tarp jų 3 vaikus (įskaitant 9 ir 13 metų). Gaisras buvo greitai lokalizuotas.
Slobodskio rajone užsidegė garažai, keli lengvieji automobiliai ir trijų aukštų privačios įmonės pastato stogas. Taip pat buvo apgadintas vienas iš prekybos objektų.
Miestą viso atakavo 18 bepiločių, skelbiama UNIAN.
Košmariška ataka prieš Ukrainą: susprogdino daugiabutį Ternopilyje, skriejo raketos ir dronai
Rusija smogė Ternopiliui raketomis ir dronais, apgriauti pastatai ir gyvenamieji namai, yra nukentėjusių, pranešė miesto meras Serhijus Nadalas. Daugiau informacijos jis pažadėjo pateikti vėliau.
Taip pat yra pranešimų apie smūgius Lvivui, soc. tinkluose pasirodė vaizdo įrašai iš dūmuose paskendusio miesto.