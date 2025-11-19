 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Liepojos paplūdimyje rastas dronas

2025-11-19 19:35 / šaltinis: BNS
2025-11-19 19:35

Liepojos Karostos paplūdimyje buvo rastas ant kranto išmestas dronas, trečiadienį pranešė pareigūnai. 

Liepojos paplūdimyje rastas ant kranto išmestas dronas (nuotr. facebook.com)

Liepojos Karostos paplūdimyje buvo rastas ant kranto išmestas dronas, trečiadienį pranešė pareigūnai. 

REKLAMA
0

Latvių policija gavo pranešimą apie paplūdimyje ant kranto išmestą į droną panašų objektą. Įvykio vietoje dirba policija. Apie incidentą informuotos ir šalies ginkluotosios pajėgos.

Pasak ginkluotųjų pajėgų, netrukus į įvykio vietą atvyks sprogmenų neutralizavimo specialistai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pareigūnai teigia, kad objektas nekelia jokios grėsmės visuomenei.

Šį rudenį keliuose Latvijos paplūdimiuose rastos dronų nuolaužos, kurios, regis, buvo rusiško bepiločio orlaivio „Gerbera“ dalys.

Rugsėjo pradžioje į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 Rusijos dronų. Bepiločiai orlaiviai, kurie kėlė grėsmę gyventojų saugumui, buvo numušti. Tai buvo pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos buvo numušti Rusijos dronai. Lenkijos naikintuvai F-16 ir sąjungininkų F-35 buvo pasiųsti perimti Rusijos dronus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų