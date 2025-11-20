Nors siena su Baltarusija atidaryta, Lietuvos vežėjų vilkikai stringa

„Mes taip pat turim tą pačią informaciją (kaip ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba, VSAT – BNS), kad kol kas nejuda. Nejuda dėl Baltarusijos pusės. Buvo pirma informacija, kad Baltarusijos laiku pradės judėt 9 val. ryte (8 val. Lietuvos laiku – BNS), kol kas neturim“, – BNS sakė E. Mikėnas.
Tačiau, jo duomenimis, apmokėjimas už transporto priemones jau vyksta – ir grynaisiais, ir per elektroninių pinigų įstaigą „Paysera“, ir per partnerius Baltarusijoje.
„Ir vilkikai jau apsimokėję statomi į eilę į pasienį. Dėl kokių priežasčių, aš neužilgo sužinosiu, bet dar truputį ankstoka“, – teigė E. Mikėnas.
VSAT atstovas Giedrius Mišutis BNS taip pat patvirtino, per naktį neįvažiavo nė vienas Lietuvoje registruotas krovininis automobilis.
„Per naktį grįžusių (Lietuvos vilkikų – BNS) prieš kokią valandą dar nebuvo nė vieno“, – BNS ketvirtadienį apie 9 val. sakė G. Mišutis.
Pasak jo, per Medininkų pasienio punktą naktį iš Lietuvos išvažiavo trys šalyje registruoti krovininiai automobiliai, tačiau požymių, kad Baltarusijoje įstrigę Lietuvos vilkikai grįžtų, nėra: „Iš pravažiuojančių asmenų gavome informacijos, kad jų nėra Baltarusijos pusėje nei pasienio punktuose, nei kažkur aplink juos.“
„Kadangi tik vidurnaktį atidarė, nei eilių, nei labai didelio judėjimo nebuvo. Medininkų pasienio punkte per valandą išvykdavo ir atvykdavo po 10 lengvųjų automobilių, krovininių – dar mažiau. Šalčininkuose skaičiai dar mažesni (...), dar tik pati pradžia, todėl natūralu, kad yra labai nedidelis judėjimas“, – sakė G. Mišutis.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas Lietuvos į sienos uždarymą, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
