Baltieji rūmai mėgina malšinti gandus apie Rusijai palankų taikos planą

Trečiadienį vėlai vakare JAV naujienų portalas „NBC News“ pranešė, kad, neįvardyto JAV prezidento administracijos aukšto rango pareigūno teigimu, daug žiniasklaidos dėmesio sulaukusį taikos planą Donaldas Trumpas šią savaitę jau patvirtino, tačiau plano punktų nedetalizavo.
Pasak „Kyiv Post“, kitas aukštas JAV baldžios atstovas, kalbėdamas neoficialiai, minėta planą atmetė kaip „maksimalistinę Kremliaus fantaziją“ – pageidavimų sąrašą, kurį, Vašingtono nuomone, Maskva mini tam, kad išbandytų Vakarų politikų ir diplomatų kantrybę.
Kiti D. Trumpo administracijos atstovai, su kuriais trečiadienį pavyko susisiekti „Kyiv Post“, diplomatiškai tylėjo, atsisakydami patvirtinti ar paneigti, kad toks planas kada nors buvo parengtas, jau nekalbant apie jo išplatinimą.
Europoje, pasak „Kyiv Post“, skepticizmas peraugo į atvirą panieką.
Keletas Vakarų diplomatų apibūdino gandą kaip dar vieną Maskvos bandymą sukurti iliuziją, esą artėjama prie susitarimo, kurio Kyjivas niekada nepriimtų, o Vakarai niekada nepalaikytų.
Nuotaikos Briuselyje, Berlyne ir Paryžiuje, „Kyiv Post“ teigimu, labiau panašėjo į susierzinimą nei į susirūpinimą, o diplomatai visus šiuos gandus vadino „pažįstamu rusišku triuku“.
Baltieji rūmai mėgina raminti aistras
Baltuosiuose rūmuose, pasak „Kyiv Post“, buvo bandoma raminti aistras, neuždarant durų diplomatiniams manevrams.
Paklaustas, ar JAV prezidento administracija svarstė arba parengė Donbaso taikos planą, administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris kalbėjo atsargiai, sakydamas, kad nėra „jokių naujienų ar pranešimų“, kuriais jis galėtų pasidalyti. Tačiau jis taip pat pakartojo, kad pagrindiniu JAV prioritetu lieka „taikos Europoje“ užtikrinimas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio kalbėjo ne apie kokį nors planą, o apie procesą.
Vėlyvą vakarą socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše jis teigė, kad tokio masto konflikto užbaigimas „reikalauja išsamaus rimtų ir realistiškų idėjų aptarimo“. Šia formuluote, „Kyiv Post“ vertinimu, siekiama pateisinti idėjų generavimą, nepripažįstant, ar konkretus pasiūlymas egzistuoja.
Patyręs JAV diplomatas Danielis Friedas tokius Valstybės sekretoriaus žodžius vadino mėginimu suvaldyti žalą. M. Rubio kalba, pasak jo, buvo panašesnė į atsitraukimą, o ne rengimąsi pristatyti jau paruoštą derybų planą.
Maskvos šešėlis?
Europos diplomatai, pasak „Kyiv Post“, teigia visoje šioje sumaištyje jie iš karto atpažinę Kremliaus veikėjo Kirilo Dmitrijevo pėdsaką.
Jie atkreipia dėmesį, kad gandai apie taikos planą turi pažįstamą struktūrą: dar Rusijos sukurptas pasiūlymas, kuris yra „išplaunamas“ per Vakarų žiniasklaidą ir asmenis iš D. Trumpo aplinkos. Šiuo atveju kalbama apie prezidento pasiuntinį, buvusį nekilnojamojo turto magnatą Steve'ą Witkoffą, anksčiau keliskart nesėkmingai mėginusį suformuluoti pagrindinius punktus taikos planui.
Europos diplomatai „Kyiv Post“ sakė, kad dabartinė versija atrodo kaip „dar vienas Witkoffo ir Dmitrijevo kūrinys“, atsiradęs derybų įspūdžiui sukurti, nors jokios derybos iš tiesų nevyksta.
Jų žinia: nepakliūkite į šias pinkles, pažymi „Kyiv Post“.
Vienas aukštas pareigūnas įspėjo labai įtariai vertinti viską, ką šneka K. Dmitrijevas, kuris, anot jo, nuolat dalyvauja schemose, kurių tikslas – sėti nesantaiką tarp Vašingtono ir Kyjivo.
Kapitolijuje – nustebimas
Senatorius Lindsey Grahamas, daugeliu klausimų D. Trumpo sąjungininkas, bet taip pat aktyvus ginklų siuntimo Ukrainai šalininkas, atrodė labai nustebęs gandais, tačiau prieštaravimo galima JAV prezidento administracijos planui tiesiogiai neišsakė, pažymi „Kyiv Post“.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad bet kokia tikra taikos iniciatyva turi būti lydima didžiulės JAV karinės parama Kyjivui ir privalo turėti baudžiamuosius mechanizmus, kurie užkirstų galimybes V. Putinui finansuoti karą. Pasak „Kyiv Post“, senatorius tuo mėgino pasakyti, kad negali būti jokio susitarimo, kuris atrodytų kaip kapituliacija.
Dar aštriau pasisakė Nebraskos atstovas Donas Baconas, gandus apie derybas nedalyvaujant Ukrainai palyginęs su 1938 m. Miuncheno susitarimu. Šią istorinę analogiją įstatymų leidėjai naudoja norėdami užkirsti kelią bandomiesiems diplomatiniams ėjimams dar prieš jiems įvykstant, pažymi „Kyiv Post“.
„Ar Baltųjų rūmų sukurtas idėjų sąrašas gali išsivystyti į įtikinamą diplomatinę strategiją, ar, priešingai, yra pasmerktas žlugti dėl Vašingtono, Kyjivo ir Maskvos tarpusavio nepasitikėjimo – tai klausimas, toliau kybantis ore sostinėje, kuri vis dar nėra tikra, kurios šios savaitės dramos dalys buvo tikros, o kurios – Rusijos teatro elementai“, – reziumuoja „Kyiv Post“.
