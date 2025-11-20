Štai kaip Lukašenka apgavo Lietuvą: iš pradžių kartojo, kad vilkikai laisvai išvyks iš Baltarusijos

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šalčininkų-Benekainių pasienio punkte baltarusių pasieniečiai rodo, kaip vidurnaktį šlagbaumai pakyla ir tarpvalstybinė siena atsidaro. Į Lietuvą pajuda tiek lengvosios mašinos, tiek ir pirmasis vilkikas.
„Šiai minutei neturim informacijos, kad nors vienas vilkikas būtų įvažiavęs. Vyksta apmokėjimas už aikšteles, statoma nauja elektroninė eilė, tačiau kažkodėl, dėl neaiškių priežasčių, Baltarusijos pusė vilkikų neleidžia važiuoti prie pasienio“, – komentavo „Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas.
Susisiekimo ministras, kaip jau tampa įprasta, situacijoje nesigaudo ir nieko nežino.
„Vežėjai dabar vertina situaciją vietoje, artimiausiu laiku praneš, kaip dėliojasi, ar reikia dar kokios nors pagalbos, nereikia“, – sakė Juras Taminskas.
„Vakar nuotaikos buvo labai geros, šiandien nuotaikos niūrios“, – tikino E. Mikėnas.
Nežino ministras ir dėl mokesčių, kuriuos turi vežėjai sumokėti.
„Apmokėjimas vykdomas už 10 dienų, Nesvarbu, kada jinai buvo pristatyta, ta transporto priemonė, į aikštelę“, – pridūrė „Linavos“ prezidentas.
Kitaip tariant, A. Lukašenkos režimas už kiekvieną vilkiką ar priekabą reikalauja sumokėti po 1,2 tūkst. eurų už 10 dienų. Bet net ir sumokėjus, iš šalies neišleidžia.
„Labai tikiuosi, kad šitas sulaikymas, kuomet mes atidarėme 2 pasienio punktus, yra tiesiog techninio lygmens, kuomet turi suvaikščioti tam tikri parašai ir vilkikai galės sugrįžti namo. Labai tikiuosi“, – komentavo Inga Ruginienė.
A. Lukašenka ne kartą kartojo, kad Lietuva turi atidaryti sieną ir situacija išsispręs. Bet kai mūsų Vyriausybė tą padarė, Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pažėrė kaltinimų.
Esą Lietuva sieną naudoja politiniams tikslams ir dar pažeidė susitarimus – esą apie sienos atidarymą reikėjo pranešti iš anksto – nuo 1 iki 5 dienų. Ir dabar reikalauja derybų užsienio reikalų ministrų lygiu.
