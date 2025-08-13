Alaus pardavimai Vokietijoje pirmąjį pusmetį krito 6,3 proc.

Į šias apimtis neįtraukti nealkoholinio alaus bei salyklo gėrimų, taip pat iš ne ES šalių importuoto alaus pardavimai.
Alaus paklausa šalyje per šešių mėnesių laikotarpį pirmąkart nuo tokių duomenų kaupimo pradžios 1993-aisiais nesiekė 4 mlrd. litrų, pažymi „Destatis“.
Vokietijoje pagaminto alaus pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo 6,1 proc. iki 3,2 mlrd. litrų, o jo eksportas sunyko 7,1 proc. iki 711 mln. litrų, iš jų į kitas Europos Sąjungos valstybes nares – sumenko 5 proc. iki 407 mln. litrų.
Be to, Vokietijos alaus daryklų darbuotojams per pirmus šešis šių metų mėnesius buvo neatlygintinai perduota 4,7 mln. litrų alaus, nurodo „Destatis“.
Tuo tarpu alaus kokteilių pardavimai Vokietijoje palyginamuoju laikotarpiu išaugo 8 proc. iki 220,8 mln. litrų.
