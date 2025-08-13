Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje – nepasitenkinimo banga

2025-08-13 11:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-13 11:06

Vokietijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos ekonomikos ministrės Katherinos Reiche planai nutraukti valstybės paramą naujoms mažoms saulės elektrinėms sulaukė kritikos tiek iš verslo, tiek iš koalicijos partnerių bei opozicijos.

0

Federalinė saulės energijos pramonės asociacija pirmadienį pareiškė, kad tokio pasiūlymo įgyvendinimas keltų pavojų klimato tikslams ir padarytų didelę žalą pramonei, kurioje dirba apie 150 tūkst. žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak asociacijos, svarbu šalyje užtikrinti patikimas investicijų sąlygos, įskaitant paramą, susijusią su saulės energija, kurios nepavyksta sunaudoti vietoje.

K. Reiche yra koalicijos pagrindinės partijos, Krikščionių demokratų (CDU), narė. Jaunesniosios koalicijos partnerės, Socialdemokratų (SPD), partijos nariai ministrę įspėjo, kad tai sukels neaiškumo rinkoje.

Opozicinė Žaliųjų partija piliečius ragino protestuoti. 

„Dabar turi sukilti decentralizuoto energetikos perėjimo į piliečių rankas šalininkai. Nesvarbu, ar tai būtų savivaldybės, įmonės, ūkininkai, ar klimato apsaugos aktyvistai – K. Reiche politika turi daug pralaimėtojų“, – vietos laikraščiui „Augsburger Allgemeine“ sakė Žaliųjų partijos vicepirmininkas Svenas Giegoldas.

S. Giegoldo teigimu, ant stogų montuojamos fotovoltinės sistemos – ekologiškiausias energijos gamybos būdas.

Ministrė savo ruožtu laikraščiui „Augsburger Allgemeine“ teigė, kad naujos, mažos fotovoltinės sistemos jau šiandien yra pelningos rinkoje ir nereikalauja paramos, pridurdama, kad sistemų ir energijos saugojimo kainos yra smarkiai nukritusios.

CDU politikė pažymėjo nenorinti keisti esamų saulės energijos sistemų tiekimo tarifų, motyvuodama esamų investicijų apsauga.

K. Reiche laikraščiui taip pat sakė, kad daugybė nereguliuojamų mažų saulės elektrinių tiekia energiją nekontroliuojamai ir taip apsunkina elektros tinklą.

„Todėl fotovoltinės sistemos turėtų būti prijungtos prie energijos saugojimo įrenginių, kontroliuojamos, dalyvauti rinkoje ir parduoti savo elektros energiją“, – sakė ji.

Ekonomikos ministerijos atstovas spaudai pirmadienį sakė, kad parama atsinaujinančiosios energijos ištekliams yra nuolat peržiūrima ir reformuojama.

„Taip buvo visada ir tai yra atsakingos paramos politikos dalis“, – sakė jis.

Jo teigimu, didelis ekonominis pranašumas, kurį šiandien teikia ant stogų montuojamos saulės elektrinės, sietinas nebe su parama, o su tokios elektros energijos vartojimo ekonomiškumu, nes ši yra žymiai pigesnė nei perkama iš tiekėjo.

Vokietijos ekonomikos tyrimų instituto prieš metus atlikta analizė parodė, kad saulės energijos bumas Vokietijoje vis labiau apsunkina elektros tinklų valdymą ir gali sukelti laikinas elektros tinklų perkrovas. Analizėje teigiama, kad fotovoltinių sistemų generuojama elektros energija turi būti efektyviai integruota į elektros tinklus.

