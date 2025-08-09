Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

6-metei tėvai pakeitė vardą: neapsikentė bendraklasių patyčių

2025-08-09 15:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 15:10

Vokietijos Getingeno mieste šešiametei mergaitei teismas leido pasikeisti vardą dėl bendraklasių patyčių. Tėvai dukrą pavadino Alexa dar prieš išpopuliarėjant „Amazon“ virtualiajai asistentei, tačiau vos šiai tapus žinoma visame pasaulyje, mergaitė ėmė patirti patyčias net žaidimų aikštelėje.

Verkianti mergaitė (nuotr. 123rf.com)

Pasak šeimos, bendraamžiai elgdavosi taip, lyg ji būtų įrenginys – nuolat duodavo įsakymus, imituodami balso komandas. Tokia situacija mergaitę liūdino ir trikdė, todėl tėvai kreipėsi į miesto institucijas, siekdami oficialaus vardo pakeitimo. Gavę neigiamą atsakymą, jie bylinėjosi administraciniame teisme.

0

Pasak šeimos, bendraamžiai elgdavosi taip, lyg ji būtų įrenginys – nuolat duodavo įsakymus, imituodami balso komandas. Tokia situacija mergaitę liūdino ir trikdė, todėl tėvai kreipėsi į miesto institucijas, siekdami oficialaus vardo pakeitimo. Gavę neigiamą atsakymą, jie bylinėjosi administraciniame teisme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisme tėvai papasakojo, kad patyčios neapsiribojo vien vaikais – kartą nepažįstamas vyras, išgirdęs jos vardą, paprašė „pašokti jam“.

Teisėjai pripažino, kad vardas vaikui tapo emociškai žalingas, ir leido jį pakeisti.

„Tai ne tik nekalti juokeliai, bet ir įžeidžiantys, žeminantys įsakymai“, – rašoma teismo nutartyje.

Naujojo vardo žiniasklaida kol kas neatskleidžia.

Tai – ne pirmas toks atvejis

„Amazon“ dar 2019 m. buvo paskelbusi pardavusi daugiau nei 100 mln. „Alexa“ įrenginių. Ši dirbtinio intelekto balso asistentė atpažįsta komandas, tokias kaip „Alexa, koks šiandien oras?“ ar „Alexa, kiek uncijų yra viename svare?“.

Tai ne pirmas toks atvejis – „The Mirror“ prieš kurį laiką rašė apie paauglę, kurios mama taip pat inicijavo vardo pakeitimą dėl nuolatinių patyčių.

„Ji nebenorėjo sakyti savo vardo, nes bijojo patyčių. Mokykla nesuteikė pagalbos, o mes turėjome ją perkelti į kitą ugdymo įstaigą ir nutraukti ryšius su kai kuriais draugais“, – sakė mama.

„Amazon“ savo pranešime komentavo: „Sukūrėme balso asistentę remdamiesi tokiomis savybėmis kaip protas, dėmesingumas, empatija ir lygybė. Mus liūdina tokios patirtys, o bet koks priekabiavimas yra nepriimtinas.“

„Amazon" savo pranešime komentavo: „Sukūrėme balso asistentę remdamiesi tokiomis savybėmis kaip protas, dėmesingumas, empatija ir lygybė. Mus liūdina tokios patirtys, o bet koks priekabiavimas yra nepriimtinas."

