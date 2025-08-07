Vokietijos vidaus reikalų ministras tvirtina, kad patikros pasienyje bus pratęstos

„Mes ir toliau vykdysime patikras pasienyje“, – tinklalaidėje „Table.Today“ tvirtino A. Dobrindtas ir pridūrė, kad pasienyje vyks ne tik patikros, o ir bus apgręžiami žmonės.
Vokietija gegužės 8 d. A. Dobrindto įsakymu sustiprino anksčiau tik sporadiškai vykdytas patikras prie savo išorinių sienų ir tai padarė netrukus po to, kai į valdžią atėjo naujoji konservatorių vadovaujama koalicinė vyriausybė. A. Dobrindtas taip pat įsakė pasienyje apgręžti neteisėtus migrantus, net jei jie prašo prieglobsčio, – tokia politika Vokietijoje vertinama prieštaringai.
Šį žingsnį sukritikavo kai kurios kaimyninės šalys. Vokietija priklauso Šengeno zonai, kuri buvo sukurta taip, kad sienos būtų atviros.
Maža to, planuojamos ir tolesnės deportacijos. „Organizuojame papildomus deportacijos skrydžius į Afganistaną, taip pat ir į Siriją“, – nurodė vidaus reikalų ministras. Pasak jo, tai yra „absoliučiai būtina“ siekiant užtikrinti, kad žmonės, kurie negali ir neturėtų likti Vokietijoje, būtų grąžinti į savo gimtąsias šalis.
Liepos viduryje vyriausybė užsakomuoju reisu skridusiu lėktuvu atgal į Afganistaną deportavo 81 nusikaltėlį afganistanietį. Tai buvo tik antrasis toks skrydis nuo tada, kai 2021 m. rugpjūtį valdžią susigrąžino talibai.
Krikščionių demokratų sąjunga (CDU), jos seserinė Bavarijos partija Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) ir jaunesnieji partneriai socialdemokratai (SPD) savo koalicijos susitarime sutarė deportuoti žmones ne tik į Afganistaną, bet ir į Siriją.
Nuo Sirijos pilietinio karo pradžios 2011 m. į Vokietiją pasitraukė šimtai tūkstančių sirų. Saugumo padėtis Sirijoje išliko pavojinga net ir po to, kai buvo nuverstas ilgametis šios šalies vadovas Basharas al-Assadas.
