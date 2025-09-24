Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda Adomavičiui prašo duoti šansą: „Žmogus turi potencialą tobulėti“

2025-09-24 22:21 / šaltinis: BNS
2025-09-24 22:21

Prezidentas Gitanas Nausėda kultūros bendruomenę ragina suteikti šansą būsimajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, tačiau užsimena, jog nepakeičiamų nėra.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda kultūros bendruomenę ragina suteikti šansą būsimajam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, tačiau užsimena, jog nepakeičiamų nėra.

REKLAMA
3

„Kreipiuosi į kultūros bendruomenę, tikrai man svarbu jūsų nuotaikos. Aš tikrai suprantu, kokioje situacijoje dabar esame, bet labai noriu tikėtis, kad ir iš jūsų pusės bus parodytas tam tikras geranoriškumas, pirmiausia paties kandidato atžvilgiu“, – LRT trečiadienio vakarą sakė Niujorke viešintis G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu jis tuo šansu nesugebės pasinaudoti (...), tikrai nėra tokių kėdžių arba tokių portfelių, kurie yra nepakeičiami. Ieškosime kitų variantų, bet šiandien aš kalbu apie tai, kad duokime šitam žmogui šansą“, – teigė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Taip šalies vadovas kalbėjo po to, kai pranešė, jog Seimui pateikė pilnos sudėties Vyriausybę, kurios sudėtyje vietą surado ir „Nemuno aušros“ deleguotas I. Adomavičius.

REKLAMA

Kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienį prie Prezidentūros Vilniuje rengia mitingą, yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „aušriečių“ nario į ministrus. Ją šiuo metu pasirašė apie 50 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius sako abejojantis prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtina palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

REKLAMA
REKLAMA

Naujos kritikos bangos I. Adomavičius sulaukė po spaudos konferencijos, trečiadienį vykusios po jo ir G. Nausėdos nuotolinio susitikimo.

G. Nausėda teigė, jog Prezidentūroje susitikimo su šalies vadovu eigą pristatęs bei susigraudinęs I. Adomavičius, demonstruodamas savo jautrumą padarė klaidą.

Prezidentas sakė su paskirtąja premjere Inga Ruginiene trečiadienį kalbėjęs apie kitus potencialius kandidatus užimti Kultūros ministerijos vadovo postą, tačiau iš socialdemokratės išgirdęs atsakymą, jog ji „tokio šią minutę neturi“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šalies vadovas teigė suprantantis kultūros bendruomenės nuogąstavimus dėl patirties sektoriuje stokos.

„Tikiuosi, kad žmogus gali tobulėti, žmogus turi potencialą tobulėti ir žmogus galbūt ateityje tų klaidų nedarys. Ko aš tikrai primygtinai prašiau ir prašau premjerės, kad skirtų padidintą dėmesį būtent šiai ministerijai“, – kalbėjo prezidentas, žadėdamas ministerijai skirti ir asmeninį dėmesį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Tapinas kandidatui į ministrus kirto iš peties: „Skubu jį nuraminti“ (69)
F. Jansonas(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Jansonas: atmesti kandidatą todėl, kad jis priklauso partijai – neatitiktų Konstitucijos dvasios (16)
Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas sako dar nežinantis naujųjų „aušriečių“ kandidatų į ministrus pavardžių (5)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Nausėda: svarbu sužinoti kokia temperatūra koalicijoje ir ar ji turi potencialo dirbti toliau (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų