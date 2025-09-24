Gentvilas: prezidentas vykdo teroristų nurodymus

Referuodamas į anksčiau prezidento vyriausiojo patarėjo Frederiko Jansono žodžius, kad šalies vadovas „su teroristais nesidera“, ilgametis parlamentaras pažymi – G. Nausėda nesidera, bet vykdo paliepimus.
„Jansonas buvo teisus. Prezidentas nesidera su teroristais. Jis vykdo jų nurodymus ir paskyrė kultūros ministrą“, – trečiadienio vakarą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė E. Gentvilas.
Kasčiūnas: Žemaitaitis yra šios situacijos laimėtojas
Savo ruožtu opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tvirtino – I. Adomavičiaus paskyrimas Kultūros ministerijos vadovu „yra nuviliantis ir turės ilgalaikių pasekmių“.
„Šis dekretas įeis į istoriją tuo, kad formuojant Vyriausybę ministrams galima nebetaikyti jokių konstitucinių kriterijų (kompetencija (nulinė) ir skaidrumas (nepotizmas). Atsakingo valdymo konstitucinis principas yra pamintas ir tai taps žalingu precedentu ilgiems metams į priekį“, – „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.
„Prezidentas pralaimėjo, nes išsaugojo savo mėgstamą energetikos ministrą per didele kaina. Gaila, nes tikrai norėjome, kad valstybės vadovas būtų išlikęs principingas iki galo ir taip būtų laimėję valstybės interesai“, – konstatavo jis.
Konservatoriaus manymu, šioje situacijoje pralaimėjo ir socialdemokratai, „nes vietoj kultūros ministro turės klouną savo Vyriausybėje, pakeliui prarado savo partijos (paskirtąją) kultūros ministrę ir realiai neįgavo savo energetikos ministro“.
„Laimėtojas neabejotinai yra asmeniškai Remigijus Žemaitaitis. Jo užsispyrimas ir šantažas suveikė. Bet liūdniausia, kad pralaimėjo Lietuva. Politinis turgus po ilgų savaičių stumdymosi, dramų ir intrigų nurungė mūsų nacionalinius interesus“, – apgailestavo L. Kasčiūnas.
Trečiadienio vakarą paaiškėjo, kad prezidentas patvirtino pilnos sudėties Ministrų kabinetą – šalies vadovo pritarimo sulaukė ir į energetikos ministrus teiktas Žygimantas Vaičiūnas, į aplinkos ministrus siūlytas Kastytis Žuromskas bei į Kultūros ministerijos vadovo postą teiktas „aušrietis“ I. Adomavičius.
„Nemuno aušros“ atstovas paskirtas į ministrus nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto.
LRT televizijai komentuodamas sprendimą dėl patvertinų ministrų, prezidentas G. Nausėda teigė, kad I. Adomavičius „turi tam tikrų vadybinių įgūdžių“, tačiau dėl patirties stokos daro komunikacines klaidas. Šalies vadovas viliasi, kad paskirtasis ministras patobulės.
