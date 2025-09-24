Ruginienė – apie kandidato į kultūros ministrus kalbą: „Jautrus, empatiškas žmogus“

„Jautrus, empatiškas žmogus. Man atrodo, kad buvo sudėlioti svarbūs akcentai: dėmesys darbuotojams ir dėmesys kultūros sričiai ir tai, kad jis pasirengęs su bendruomene kalbėtis ir išgirsti jų lūkesčius. To reikalausiu ir aš. Sprendimų priėmimuose ir pačiame darbe turi aktyviai dalyvauti ir kultūros bendruomenė, dialogas turi būti“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė I. Ruginienė, komentuodama trečiadienį daug dėmesio sulaukusią I. Adomavičiaus kalbą Prezidentūroje.
„Dabar būtinybės keisti kandidatą tikrai nėra. Pradžiai reikia pasišnekėti ir išgirsti kultūros bendruomenę“, – akcentavo ji.
Visgi, vertindama kandidato pasisakymus, premjerė pripažįsta, kad I. Adomavičiui trūksta patirties.
„Kritinių dalykų, turbūt, nėra. (…) Tam tikrus dalykus jis turės koreguoti, manau, kad turėsime su juo susėsti rimtai pasišnekėti“, – dėstė I. Ruginienė.
„Tikrai girdžiu nerimą ir labai tikiuosi, kad tą nerimą galėsiu išsklaidyti. (...) Kandidatų yra įvairių ir tikrai sutinku, kad, galbūt, trūksta patirties, tačiau kandidatas turės pasitempti ir tai turės atsispindėti jo suformuotoje komandoje. Kultūros bendruomenė turės būti nuraminta, jų lūkesčiai išgirsti ir turime padaryti viską, kad kultūros sritis stiprėtų“, – kalbėjo socialdemokratė.
Tikisi įtikinti kultūros bendruomenę, kad viskas bus gerai
Trečiadienio popietę paskirtoji premjerė susitinka su pasipiktinimą dėl susiklosčiusios padėties reiškiančia kultūros bendruomene. I. Ruginienė tvirtino girdinti jų nerimą ir viliasi rasti visas puses tenkinančius kompromisus.
„Aš noriu su jais susitikti ir juos išgirsti. Aš esu tas žmogus, kuris girdi ir kuris siekia surasti geriausią sprendimą ir kompromisą. Tai tikrai girdžiu nerimą ir labai tikiuosi, kad tą nerimą galėsiu išsklaidyti, nes man atrodo, kad Vyriausybės formavimo etapas užsitęsė, visi esame labai įjautrinti, tas labai suprantama. Bet reikia tiesiog padaryti žingsnį atgal, nusiraminti, pasižiūrėti tam tikrus taškus, kaip mes galime užtikrinti kultūros bendruomenei, kad specialistai su jais dirbs ir kad jie galės gauti geriausią deramą dėmesį iš Vyriausybės“, – kalbėjo premjerė.
„Labai tikiuosi, kad tą su kultūros bendruomene aptarsiu ir galėsiu juos įtikinti, kad viskas bus gerai“, – dėstė ji, kol kas nenorėdama detalizuoti, kokius sprendimus siūlys kultūros sektoriaus atstovams.
Sureagavo į Zuoko siūlymą išpirkti kultūros ministro postą
Paskirtoji premjerė sureagavo ir į viešoje erdvėje surezonavusį parlamentaro Artūro Zuoko jai ir šalies vadovui Gitanui Nausėdai adresuotą siūlymą išpirkti iš „aušriečių“ kultūros ministro postą už 180 tūkst. eurų. Su šypsena į šią iniciatyva reaguodama politikė pabrėžė, kad valstybė negali būti pardavinėdama.
„Jeigu ponas Zuokas nori kažką nupirkti, tai čia, matyt, jau yra jo asmeninis pasiūlymas. Aš manau, kad valstybės mes negalime pardavinėti, bet mes turime ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų geriausi bendruomenėms, kurios dirba tuose sektoriuose. Tai aš ir pasiryžusi daryti“, – žurnalistams sakė I. Ruginienė.
A. Zuokas šią idėją pasiūlė reaguodamas į visuomenėje kilusią pasipiktinimo bangą, „aušriečiams“ pateikus partiečio I. Adomavičiaus kandidatūrą į kultūros ministrus. Jo teigimu, siekiant surinkti šią sumą, galėtų prisidėti visa kultūros bendruomenė, pasirašiusieji peticiją ir kiti tokią idėją palaikantys gyventojai.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
