Šią politikę vadina Lietuvos stiliaus karaliene: „Matosi, kad ji visą laiką investuoja“

Drabužiai, rankinukai, laikrodžiai, net pasirenkamos atostogų kryptys – ekspertai vieningai sutaria, kad tai prisideda prie politiko įvaizdžio formavimo ir yra nebylios komunikacijos dalis, galinti padėti sustiprinti visuomenei siunčiamą žinutę.
Tad ką rodo I. Ruginienės pasirinkimai, kurie politikai Lietuvoje ir pasaulyje išsiskiria geriausiais įvaizdžiais ir tai, ar brangūs daiktai rodo politiko klasę, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutavo politinės komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas ir mados tendencijų analitikė Marija Palaikytė-Franchini.
Premjerei reikėtų solidesnio įvaizdžio
Vertindamas I. Ruginienės komunikaciją, M. Lapinskas sako – į pirmus planus ji lenda retai, dažniau atsakinėja į jai užduotus klausimus. Ekspertas pasigenda ir profesionalaus aukštas pareigas einančio asmens įvaizdžio.
„Neįėjo dar į premjero lygį, būsimo premjero rolę, nes šiek tiek atrodo kaip, na, nežinau, į darbą atėjusi vidurinio lygio valdininkė, gal truputį aukštesnio lygio nei vidutinio valdininkė, bet ne žmogus, kuris laiko rankose Lietuvos likimą.
Ko gero, reikėtų, jeigu jau kalbėti apie įvaizdį, <...> solidesnio įvaizdžio premjerės rolei tuo metu, kai aplink vyksta tokio meksikietiško serialo vertos dramos“, – kalbėjo politinės komunikacijos ekspertas.
Ekspertas pabrėžia, kad premjeras turi būti aktyvus, matomas ir turėti aiškią viziją, kurią nuosekliai komunikuotų:
„Pasakyti apie tai, kad plaukiam pasroviui, ką iš esmės ir Ruginienė, ir, beje, Paluckas darė, ko gero, neužtenka. Arba plauksim ten, kad visi patenkinti būtų. Norėtųsi, kad, kaip sakant, spaustų šturvalą stiprios rankos, žinančios kursą.“
Be to, pasak M. Lapinsko, be aiškios pozicijos politikai tampa pažeidžiami kritikai – tai pastaruoju metu matoma ir I. Ruginienės atveju. „100 kartų geriau yra sakyti, kur einu, negu kad maždaug klauskite – aš jums atsakysiu“, – pridūrė politinės komunikacijos ekspertas.
Kas turėtų atsispindėti politiko įvaizdyje?
I. Ruginienę paskyrus premjere, visuomenėje imta plačiai aptarinėti ir jos vaikystę, giminystės ryšius, o galiausiai – ir rankinukas. Paklausta, kiek politikams svarbūs vardiniai daiktai, kai viską galime įsigyti ir greitai, ir pigiai, M. Palaikytė-Franchini sako, kad turime atskirti valstybės atstovo statusą ir asmeninį gyvenimą, bet politiko pasirinkimai visada turi būti pirmiausia atsakingi:
„Politiko apranga, be abejo, yra nebylios komunikacijos ženklas ir ji turėtų sustiprinti politiko pozicijas, siųsti teisingą žinutę ir t. t. Kokios tos žinutės yra? Aš manau, kad labai svarbu yra, kad politiko aprangoje neatsispindėtų elitizmas, o atsispindėtų kokybė, stabilumas ir patikimumas, kas iš tikrųjų yra sukuriama laikantis nuoseklaus ir nuosaikaus aprangos pasirinkimo.“
Ji pastebi, kad šiais laikais net plačiąja prasme labiau vertinama tylioji prabanga. Vis tik paskirtosios premjerės rankinės atveju, ėmus teisintis, kad tai nėra brangus pirkinys, atsivėrė kita problema – kad tai galimai gali būti padirbinys.
„Manau, kad yra didelė klaida, todėl, kad geriau yra tikrai įgyti nedaug, bet kokybiškų ir galbūt didesnės vertės gaminių, negu oficialiai įvardinti, kad tu renkiesi sąmoningai tam tikrų prekinių ženklų padirbinius.
Padirbiniai yra nelegali nusikalstama veikla ir tai galioja viskam, įskaitant madą“, – pridėjo mados tendencijų analitikė ir pridūrė, kad nesidomint mada galima ir neatpažinti žinomo prekės ženklo padirbinio, tačiau „nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“.
Ingos Ruginienės įvaizdžio siunčiama žinutė
Tad kokią žinutę tokiais pasirinkimais siunčia I. Ruginienė? M. Lapinskas pažymi, kad, žvelgiant fundamentaliai, drabužiai, aksesuarai, išvaizda, kalbėjimas, charakteris, hobiai ir net keliavimo būdai yra įrankis parodyti savo charakterį ir kuriamą įvaizdį.
Čia gali būti pasirenkamos skirtingos barikadų pusės – demonstruoti stabilumo ženklus ir rengtis solidžiau, rinktis labiau klasikinį stilių, arba vaizduoti save kaip protesto atstovą.
„Viskas priklauso nuo tavo įvaizdžio ir, man atrodo, Ruginienė kol kas nėra apsisprendusi, kas ji tokia yra, nes jeigu tu esi ta nepasiturinčių atstovė, gali išstoti ir sakyti: „Kiekviena moteris turi teisę turėti rankinę, kokią nori, ir nesvarbu, ką jūs čia kalbat, aš ją pamačiau, man patiko ir aš ją perku.“ Arba, jeigu ji yra solidi, tai dabar jau solidumą sunku ištaisyti“, – kalbėjo politinės komunikacijos ekspertas.
Vis tik M. Lapinskas viliasi, kad prieš protokolinius susitikimus politikai turi patarėjus, kurie padeda parinkti ir tinkamą aprangą, ir aksesuarus. Eksperto manymu, I. Ruginienė nebūtų iš tų, kurie mano viską žiną – jeigu sulauktų patarimo, kad rankinė ar apranga neatitinka formato, ji patarimo paklausytų.
Seimo narių įvaizdžiuose – bazinės dalykinės aprangos klaidos
M. Palaikytė-Franchini sako, kad, kalbant apie politikų įvaizdžius, šiuo metu bendrai esame lūžiniame etape, t. y. pereiname iš vieno į kitą, nes vis labiau suprantama, kad įvaizdis nėra tik paviršutiniškumas – tai svarbi bendro įvaizdžio dalis.
Svarbi visuma – drabužiai, šukuosena, moterims – manikiūras, makiažo pasirinkimai, vyrams – net kojinių pasirinkimas. Pasirinktu įvaizdžiu politikai reprezentuoja ir save, ir šalį vykdant užsienio politiką, todėl, kaip sako mados tendencijų analitikė, svarbiausia yra nuoseklumas.
„Jeigu jūsų darbas yra valstybės atstovavimas, jūs tiesiog kiekvieną dieną turėtumėte nuosekliai visada atrodyti tiesiog „teisingai“. <...> Nei kažkaip ypatingai gražiai, nei kažkaip tai prabangiai, viskas yra ne apie kiekybę, o kokybę.
Aš labai pasigendu dar tokio pamatinio suvokimo, kas yra, tarkim, Seimo nario, moters atveju, apranga. Aš matau visokių perregimų netgi audinių ar tokio lengvumo ir plonumo audinių, per kurį persimato net apatinis trikotažas. Čia jau yra bazinės klaidos, kurios, iš principo, dalykinėje aprangoje yra nepateisinamos“, – aiškino M. Palaikytė-Franchini.
Kurių Lietuvos ir pasaulio politikų įvaizdžiai – geriausi?
Tad ar politikoje turime gerųjų pavyzdžių, kurie rodo nuoseklų ir tinkamą įvaizdžio kūrimą? M. Palaikytė-Franchini žvelgia pasauliniu mastu ir įvardija Hillary Clinton bei Kamalą Harris – jų apranga sustiprina jų poziciją, nenukreipia dėmesio į drabužį, bet tampa rėmu, kai žmogus turi ką pasakyti.
Ji išskyrė ir pirmąją JAV ponią Michelle Obamą, kuri, mados tendencijų analitikės teigimu, buvo moteris, keitusi požiūrį į pirmosios ponios aprangą ir įvaizdį.
„Brigitte Macron yra tikrai pavyzdys moters, kuri yra būtent akcentuojanti ir prabangius drabužius, ir prabangius aksesuarus, bet, iš kitos pusės, komunikuojanti tai, kad ji renkasi Prancūzijos mados namų produkciją. Kitaip tariant, ji atstovauja per save savo šalies madą“, – vardijo mados tendencijų analitikė, pažymėdama, kad Lietuvos politikoje pasigenda politikų, besirenkančių Lietuvos drabužių ar aksesuarų gamintojus.
M. Lapinskas, išskirdamas gero politiko įvaizdžio pavyzdžius, metė akį į Lietuvą. Anot jo, savo dabartinį įvaizdį atitinka buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis – jis kartais kadre pasirodo ir nesiskutęs, bet „taip ir reikia kariaujančios Europos drąsiam vyrui kalbėti“.
Eksperto teigimu, tam tikrus savo įvaizdžio bruožus turi ir Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas: marškiniai, kaklaraištis, kostiumas – toks yra nuoseklus mero kuriamas kasdienis įvaizdis.
„Ir, aišku, Lietuvos karalienė, man atrodo, apsirengimo nuoseklumo – tai Živiliukas (Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė – aut. past.). Ji visą laiką, matosi, investuoja valandą kitą pasipuošimui kiekvieną dieną, ir tai atrodo.
Aišku, ji turi kitų trūkumų, bet aprangos prasme Živiliukas visai tiktų važiuot atstovaut Lietuvą pas Trumpą į Baltuosius rūmus – ten irgi panašiai moterys rengiasi“, – akcentavo M. Lapinskas.
Be to, politiko įvaizdį sustiprinti gali padėti ir akcentai. Pavyzdžiui, Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas dažnai puošiasi varlyte ir su kaklaraiščiu jo nepamatysite. Arba buvęs Seimo narys, verslininkas Ramūnas Karbauskis nešiodavo kostiumą, tačiau be kaklaraiščio.
„Tai duoda tam tikrą asociaciją, atsiminimą, ir žmonės šiuos dalykus gerokai geriau prisimena, negu kad tavo programinius teiginius“, – pridūrė M. Lapinskas, o M. Palaikytė-Franchini paantrina, kad akcentai sukuria asociacijas ir didina veikėjo atpažįstamumą.
Daiktas gali parodyti politiko klasę, jei yra ką rodyti
Vis tik vienas drabužis ar akcentas savaime neturi tiek galios, kiek politiko kompetencijos, aiškaus pasirinkimo, kokią visuomenės dalį, kokias vertybes politikas atstovauja. Įvaizdis – įrankis sustiprinti siunčiamą žinutę, kai ji yra tvirta ir aiški.
„Kai mes kalbam apskritai apie Lietuvos politikų įvaizdį arba suvokimą, kad tai yra svarbu, aš vis tik manyčiau, kad jie atsilieka, bent jau nuo Vilniaus centro.
Jeigu tu išeitum normalią dieną į Vilniaus centrą, aš jau nekalbu apie savaitgalį, tai ten apsirengimas ir suvokimas apie tai, kas tu esi, ką tu darai ir pan., netgi ypatingai nesipuošiant, yra aštuoniais laipsniais aukščiau, negu nuėjus darbo dieną į Seimą ir pamačius, kaip atrodo mūsų Seimo nariai“, – sakė politinės komunikacijos ekspertas.
Galiausiai paklausti, ar brangūs daiktai gali parodyti politiko klasę, ekspertai vieningai sutaria – ją galima parodyti, kai ji yra. M. Lapinskas sakė, kad klasę nulemia ne brangūs daiktai, o visas gyvenimas ir charakteris, kuriuos brangūs daiktai gali pabrėžti arba, atvirkščiai, sumažinti.
M. Palaikytė-Franchini paantrina, kad svarbiausia – neimituoti savęs, turėti autentiškumą, nes visuomenės atstovai jaučia, kai ir elgiamasi, ir atrodoma autentiškai.
„Mes tikrai galime padėti profesionalų pagalba įvaizdį sustiprinti būtent tokį, koks jis turėtų būti individualiu atveju, bet dirbtinai jį sukurti yra tik momentinis efektas. Ilgoje perspektyvoje reputacija yra svarbesnis dalykas. <...> Aš vaikyčiausi ne prabangos, o kokybės ir nuoseklumo“, – kalbėjo mados tendencijų analitikė.
