  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje sulaikyti dar 3 asmenys, įtariami planavę ginkluotą perversmą

2025-08-07 14:54 / šaltinis: BNS
2025-08-07 14:54

 Vokietijos policija ketvirtadienį pranešė sulaikiusi dar tris asmenis, kurie įtariami prisidėję prie kraštutinių dešiniųjų sąmokslo nuversti vyriausybę, su kuriuo susijęs Frankfurto aristokratas ir verslininkas princas Heinrichas XIII Reussas. 

Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)

 Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX) 

0

Vokietijoje 27 įtariami asmenys jau teisiami dėl šio sąmokslo.

Prokurorai teigia, kad 2022 metais atskleistas sąmokslas buvo skirtas užpulti šalies parlamentą ir nuversti vyriausybę ir valstybės vadovu paskirti Heinrichą XIII Reussą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariama, kad sąmokslą organizavo ekstremistų ir ginklų entuziastų judėjimas „Reicho piliečiai“ (Reichsbuerger), neigiantis šiuolaikinės Vokietijos respublikos teisėtumą.

Teigiama, įtariamieji vadovavosi virtine sąmokslo teorijų, įskaitant „QAnon“ ideologiją  ir sudarinėjo „priešų sąrašus“.

Miuncheno policijos ir prokurorų pranešime teigiama, kad trys ketvirtadienį sulaikyti vyrai yra šešių asmenų grupės, įtariamos „priklausymu teroristinei organizacijai“ ir „valstybės išdavystės rengimu“, nariai. 

Operacijoje, kurios metu buvo surengti reidai Bavarijos, Saksonijos ir Tiuringijos žemėse, dalyvavo apie 300 policininkų.

2022-ųjų gruodį policija sulaikė patį Heinrichą XIII Reussą ir kitus pagrindinius įtariamuosius šiame sąmoksle. 

Iš viso 27 įtariami grupuotės vadeivos, įskaitant Heinrichą XIII Reussą, šiuo metu teisiami Miuncheno, Štutgarto ir Frankfurto teismuose.

Ketvirtadienį sulaikyti asmenys kaltinami dalyvavę šaunamųjų ginklų naudojimo mokymuose sename kariuomenės objekte Bavarijoje 2022 metų balandį.

Prokurorai įtaria, kad šie mokymai buvo skirti pasiruošimui išpuoliui prieš Bundestagą, arba žemuosius parlamento rūmus, Berlyne.

Be Heinricho XIII Reusso, įtariamame sąmoksle taip pat dalyvavo buvęs kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) politikas, buvęs kariuomenės pulkininkas leitenantas ir buvęs Vokietijos specialiųjų pajėgų dalinio KSK karys. 

