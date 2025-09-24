Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP artimiausiu metu žada sudaryti koalicinę tarybą, atnaujins dalį koalicinės sutarties priedų

2025-09-24 23:35 / šaltinis: BNS
2025-09-24 23:35

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) žada inicijuoti koalicijos tarybos sudarymą, taip pat artimiausiu metu tikisi atnaujinti koalicinės sutarties priedus.

Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) žada inicijuoti koalicijos tarybos sudarymą, taip pat artimiausiu metu tikisi atnaujinti koalicinės sutarties priedus.

0

Šiuos sprendimus priėmė trečiadienio vakarą posėdžiavęs partijos prezidiumas.

Kaip nurodoma LSDP „Facebook“ paskyroje, didžiausią valdančiąją partiją koalicijos taryboje atstovaus pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkės Orinta Leiputė ir Rasa Budbergytė, taip pat parlamentarai Indrė Kižienė bei Robertas Kaunas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galime teigti, kad Vyriausybės formavimo procesas beveik baigtas. LSDP prezidiumas tikisi, jog pasiektas susitarimas užtikrins sklandžią valdančiosios koalicijos ir Vyriausybės darbų pradžią“, – nurodo partija.

Valdantieji ketvirtadienį tvirtins Vyriausybės programą ir surengs visų 14 ministrų bei I. Ruginienės priesaiką. Tai bus galima padaryti prezidentui apsisprendus paskirti trūkstamus aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.

Kaip rašė BNS, rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.

