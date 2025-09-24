LSDP artimiausiu metu žada sudaryti koalicinę tarybą, atnaujins dalį koalicinės sutarties priedų

Šiuos sprendimus priėmė trečiadienio vakarą posėdžiavęs partijos prezidiumas.
Kaip nurodoma LSDP „Facebook“ paskyroje, didžiausią valdančiąją partiją koalicijos taryboje atstovaus pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkės Orinta Leiputė ir Rasa Budbergytė, taip pat parlamentarai Indrė Kižienė bei Robertas Kaunas.
„Galime teigti, kad Vyriausybės formavimo procesas beveik baigtas. LSDP prezidiumas tikisi, jog pasiektas susitarimas užtikrins sklandžią valdančiosios koalicijos ir Vyriausybės darbų pradžią“, – nurodo partija.
Valdantieji ketvirtadienį tvirtins Vyriausybės programą ir surengs visų 14 ministrų bei I. Ruginienės priesaiką. Tai bus galima padaryti prezidentui apsisprendus paskirti trūkstamus aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.
Kaip rašė BNS, rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta LSDP, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.
