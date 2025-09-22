Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: dėl socdemų kandidato į energetikos ministrus bus apsispręsta iki antradienio

2025-09-22 11:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 11:24

Socialdemokratams išmainius Kultūros ministeriją į energetikos ministro postą, sprendimai dėl kandidato į šią poziciją turėtų būti priimti iki antradienio vakaro, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

M. Sinkevičius, nuotr. ELTA

Socialdemokratams išmainius Kultūros ministeriją į energetikos ministro postą, sprendimai dėl kandidato į šią poziciją turėtų būti priimti iki antradienio vakaro, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius. 

„Manau, kad yra tik šios dienos ir gal rytdienos klausimas. Vis tik yra noras formuoti pilnos apimties Vyriausybę ir ją prisaikdinti šią savaitę, jeigu tai bus įmanoma“, – LRT televizijai teigė M. Sinkevičius. 

„Paskutinis žodis bus premjerės, ji formuoja kabinetą. Kol kas dar nepavyko šiandien su ja pabendrauti, koks yra tas matymas: ar darbuotis su ponu Žygimantu Vaičiūnu, ar tai bus partinis kandidatas. Kelis kandidatus mes turime, šiandien apsitarsime, kaip mes darome“, – akcentavo jis. 

Tuo metu paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas tikino, kad kaip ir dėl „aušriečių“ deleguojamų kandidatų, sprendimą dėl galimo energetikos ministro premjerė priims artimiausiu metu. 

„Dėl energetikos ministro, kaip ir dėl kitų dviejų prieš tai minėtų ministrų, Premjerė sprendimą priims artimiausiu metu. Konkrečių pavardžių dėl to, kas galėtų užimti šį postą, šiuo metu įvardinti negalėčiau“, – Eltai siųstame komentare teigė I. A. Dobrovolskas.

Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienės formuojamame Ministrų kabinete vis dar trūksta aplinkos ir energetikos ministrų. Abi šios ministerijos koalicinių derybų metu buvo atitekusios „Nemuno aušrai“. Tiesa, partijai nepavyko rasti kandidatų, kuriuos patvirtintų prezidentas G. Nausėda. Savo ruožtu šalies vadovas jau prieš  kurį laiką yra išsakęs poziciją, jog energetikos ministro poste turėtų likti praėjusioje Vyriausybėje demokratų deleguotas Žygimantas Vaičiūnas.

Didžiausiu Ministrų kabineto formavimo iššūkiu, pasak Remigijaus Žemaitaičio, tapo užsitęsusios kandidato į energetikos ministrus paieškos. Siekiant išspręsti šį klausimą, praėjusios savaitės pabaigoje tarp socialdemokratų ir „aušriečių“ buvo atnaujintos derybos dėl ministerijų portfelių, siekiant, jog Energetikos ministerijos vadovo postas atitektų socialdemokratams.

Tiesa, už šį postą socialdemokratai „Nemuno aušrai“ perleido Kultūros ministeriją, į kurios vadoves jau buvo delegavę Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę.

ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių. Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.

Neatmeta, kad prezidentas su kandidatais kalbės nuotoliniu būdu

Prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę dalyvaujant Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje JAV, socialdemokratų lyderis neatmeta, kad šalies vadovas su kandidatais į ministrus galėtų kalbėti ir nuotoliniu būdu. 

„Prezidentas šią savaitę yra išvykęs. Gali būti, kad tam tikri procesai įvyks nuotoliniu būdu. Neatmesčiau to“, – dėstė M. Sinkevičius. 

