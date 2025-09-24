Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratų prezidiumas spręs dėl atstovų koalicijos taryboje, aptars Vyriausybės formavimą

2025-09-24 06:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 06:09

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas trečiadienio posėdyje tvirtins politinės jėgos atstovus koalicijos taryboje, aptars naujosios Vyriausybės formavimą ir derybų dėl koalicijos rezultatus.

Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

0

Kaip Eltai nurodė socialdemokratų atstovas Andrius Grumadas, partijos prezidiumas trečiadienį 18.30 val. susirinks į nuotolinį posėdį.

Praėjusius Seimo rinkimus laimėję socialdemokratai, atsistatydinus 19-ajai Vyriausybei, naują koaliciją sudarė su „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tęsiantis naujojo Ministrų kabineto formavimui, šią savaitę paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė „aušriečių“ kandidatūras į aplinkos ir kultūros ministerijos vadovų postus – Kęstutį Žuromską ir Ignotą Adomavičių.

Dėl pastarosios ministerijos „aušriečiai“ dėl mainų susitarė su socialdemokratais – jiems pagal koalicijos sutartį atiteko „Nemuno aušrai“ deleguota Energetikos ministerija, nors į kultūros ministrės postą prezidento dekretu jau buvo paskirta Vaida Aleknavičienė.

I. Ruginienė į jos vadovo postą šalies vadovui pateikė šiuo metu laikinai ministerijai vadovaujančio Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą.

Šiuo metu prezidento dekretu į naująją Vyriausybę yra paskirta 12 ministrų iš 14.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Juozas Olekas BNS Foto
„Aušriečius“ ir „valstiečius“ nustebino LSDP kilęs sąmyšis dėl kandidato į Seimo pirmininkus (22)
Socialdemokratų tarybos posėdis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Vytenis Povilas Andriukaitis apie „Gėdos dieną“: „Atspindi tik dalies visuomenės nuomonę“ (193)
Vyriausybės posėdžių salė (nuotr. Elta)
Balsavimo dėl Ingos Ruginienės išvakarėse turėtų būti pasirašyta koalicijos sutartis (2)

