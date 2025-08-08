Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu Vokietijos sprendimą sustabdyti ginklų eksportą vadina „Hamas“ apdovanojimu

2025-08-08 20:24 / šaltinis: BNS
2025-08-08 20:24

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu penktadienį pasmerkė Vokietijos sprendimą dėl karo Gazos Ruože sustabdyti ginklų eksportą ir pabrėžė, kad šis žingsnis sustiprins palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“.

Prezidentūra: B. Netanyahu sekmadienį gaus įgaliojimus formuoti Izraelio vyriausybę (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu penktadienį pasmerkė Vokietijos sprendimą dėl karo Gazos Ruože sustabdyti ginklų eksportą ir pabrėžė, kad šis žingsnis sustiprins palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas".

0

„Užuot rėmusi teisingą Izraelio karą prieš „Hamas“, kuri įvykdė baisiausią išpuolį prieš žydų tautą nuo Holokausto laikų, Vokietija apdovanoja „Hamas“ terorizmą, įvedusi ginklų embargą Izraeliui“, – teigiama B. Netanyahu biuro paskelbtame pareiškime, kuriame priduriama, kad Izraelio premjeras per pokalbį telefonu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu išreiškė savo „nusivylimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reaguodamas į Izraelio planą perimti Gazos miesto kontrolę, F. Merzas anksčiau penktadienį pareiškė, kad Vokietija sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą į Izraelį.

Šis sprendimas žymi reikšmingą Vokietijos vyriausybės kurso pokytį. Berlynas ilgą laiką buvo vienas ištikimiausių Izraelio tarptautinių sąjungininkų.

F. Merzas teigė, kad „vis sunkiau suprasti“, kaip Izraelio karinis planas padės pasiekti teisėtus tikslus – nuginkluoti „Hamas“ ir išlaisvinti įkaitus“.

Jis pridūrė: „Tokiomis aplinkybėmis Vokietijos vyriausybė iki atskiro pranešimo neleis eksportuoti jokios karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože.“

F. Merzas pareiškė, kad „su planuojamu puolimu Izraelio vyriausybei tenka dar didesnė atsakomybė“ už pagalbos teikimą Gazos Ruožo civiliams gyventojams, ir pakartojo savo raginimą suteikti visapusišką prieigą „Jungtinių Tautų (JT) organizacijoms ir kitoms nevyriausybinėms institucijoms“.

Tarptautinis susirūpinimas dėl palestiniečių kančių Gazos Ruože vis auga, JT remiamame vertinime perspėjant apie teritorijai gresiantį badą.

F. Merzas taip pat sakė, kad „Vokietijos vyriausybė ragina Izraelio vyriausybę nesiimti jokių tolesnių žingsnių Vakarų Kranto aneksijos link“.

Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino B. Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.

Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.

Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.

Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.

„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.

