Ukrainos ambasadorius įspėja: Putinas gali vilkinti laiką

Kalbėdamas apie galimą Ukrainos teritorijų perleidimą Rusijai kaip taikos sprendimo dalį, jis pabrėžė, kaip tai sudėtinga jo šaliai. „Tai ne tik teritorijų klausimas. Tai ne kompiuterinis žaidimas, kur paprasčiausiai gali atiduoti vieną teritoriją ir pelės paspaudimu žaisti toliau. Ten gyvena milijonai ukrainiečių“, – sakė O. Makejevas. Šios teritorijos šiandien yra okupuotos Rusijos.
Tačiau dabar esą būtina kalbėti visomis temomis. Pažiūrėsime, ar V. Putinas vėl nevilkins laiko, kalbėjo ambasadorius ir pridūrė: „Pažįstame rusus. Jie pradeda nuo įvairių darbo grupių ir ilgų diskusijų. Ir tuo pat metu Rusija kasdien atakuoja mus bombomis, raketomis“.
