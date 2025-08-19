Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos ambasadorius įspėja: Putinas gali vilkinti laiką

2025-08-19 12:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 12:27

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas pasveikino vienybę Ukrainos viršūnių susitikime Vašingtone. „Vakar dienos vaizdai Vašingtone, jie tikrai buvo labai geri. Ir tai reiškia, kad demokratinis pasaulis yra vieningas“, – sakė jis ZDF televizijos laidai „Morgenmagazin“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas pasveikino vienybę Ukrainos viršūnių susitikime Vašingtone. „Vakar dienos vaizdai Vašingtone, jie tikrai buvo labai geri. Ir tai reiškia, kad demokratinis pasaulis yra vieningas", – sakė jis ZDF televizijos laidai „Morgenmagazin".

2

Kalbėdamas apie galimą Ukrainos teritorijų perleidimą Rusijai kaip taikos sprendimo dalį, jis pabrėžė, kaip tai sudėtinga jo šaliai. „Tai ne tik teritorijų klausimas. Tai ne kompiuterinis žaidimas, kur paprasčiausiai gali atiduoti vieną teritoriją ir pelės paspaudimu žaisti toliau. Ten gyvena milijonai ukrainiečių“, – sakė O. Makejevas. Šios teritorijos šiandien yra okupuotos Rusijos

Tačiau dabar esą būtina kalbėti visomis temomis. Pažiūrėsime, ar V. Putinas vėl nevilkins laiko, kalbėjo ambasadorius ir pridūrė: „Pažįstame rusus. Jie pradeda nuo įvairių darbo grupių  ir ilgų diskusijų. Ir tuo pat metu Rusija kasdien atakuoja mus bombomis, raketomis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

