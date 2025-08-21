Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl „Nord Stream“ sabotažo sulaikytas ukrainietis – atsargos karininkas: veikė grupėje

2025-08-21 22:00 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-08-21 22:00

Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad Italijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris yra įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekio sabotažo 2022 metais.

„Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais (nuotr. SCANPIX)
5

Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad Italijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris yra įtariamas dėl „Nord Stream“ dujotiekio sabotažo 2022 metais.

REKLAMA
6

„Wall Street Journal“ (WSJ) skelbia, sulaikytasis yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos karininkas.

Įtariamasis, įvardytas kaip Serhijus K., kaltinamas priklausęs grupuotei, „kuri 2022 metų rugsėjį padėjo sprogstamuosius įtaisus ant „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių netoli Bornholmo salos“, teigiama prokurorų pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Leidinys teigia, kad karininkas, tikėtina, vadovavo grupei, kurią sudarė du kariai ir keturi civiliai narai, slapta užverbuoti specialaus Ukrainos karinio dalinio, siekiančio pritvirtinti sprogstamąsias medžiagas, kurios sugadino povandeninius dujotiekius, pranešė tyrėjai, pageidavę likti anonimais.

REKLAMA
REKLAMA

Serhijus K., dabar atsargos karininkas, anksčiau tarnavo Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU), taip pat elitiniame dalinyje, kuris gynė Kyjivą per pirmuosius 2022 m. Rusijos plataus masto invazijos mėnesius. Jis vadovavo nedideliam daliniui, kurio pagrindinė užduotis buvo prižiūrėti priešlėktuvinę gynybą.

REKLAMA

„Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Nord Stream 1“ sprogimas 2022 metais

2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.

Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.

Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų