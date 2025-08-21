Dėl „Nord Stream“ sabotažo sulaikytas ukrainietis – atsargos karininkas: veikė grupėje

„Wall Street Journal“ (WSJ) skelbia, sulaikytasis yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsargos karininkas.
Įtariamasis, įvardytas kaip Serhijus K., kaltinamas priklausęs grupuotei, „kuri 2022 metų rugsėjį padėjo sprogstamuosius įtaisus ant „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekių netoli Bornholmo salos“, teigiama prokurorų pranešime.
Leidinys teigia, kad karininkas, tikėtina, vadovavo grupei, kurią sudarė du kariai ir keturi civiliai narai, slapta užverbuoti specialaus Ukrainos karinio dalinio, siekiančio pritvirtinti sprogstamąsias medžiagas, kurios sugadino povandeninius dujotiekius, pranešė tyrėjai, pageidavę likti anonimais.
Serhijus K., dabar atsargos karininkas, anksčiau tarnavo Ukrainos saugumo tarnyboje (SBU), taip pat elitiniame dalinyje, kuris gynė Kyjivą per pirmuosius 2022 m. Rusijos plataus masto invazijos mėnesius. Jis vadovavo nedideliam daliniui, kurio pagrindinė užduotis buvo prižiūrėti priešlėktuvinę gynybą.
2022-ųjų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.
Dujotiekiai buvo atsidūrę geopolitinės įtampos centre, kadangi Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip įtariama, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.
Kai įvyko nuotėkiai, vamzdynai neveikė, tačiau juose vis tiek buvo dujų, kurios išsiveržė į paviršių ir pateko į atmosferą.
