Lenkų teismas leido suimti įtariamąjį dėl „Nord Stream“ sprogdinimo, laukiant sprendimo dėl išdavimo

„Jis suimtas septynioms dienoms, ir sunku sutikti su tokiu sprendimu“, – žurnalistams sakė Tymoteuszas Paprockis.
Teisininkas pridūrė, kad jo klientas Lenkijoje gyvena jau trejus su puse metų ir turi galiojančią Lenkijos gyventojo kortelę.
„Aš nesutinku su šiuo sprendimu ir mes tikrai jį apskųsime“, – sakė jis.
Įtariamasis, įvardijamas tik kaip Volodymyras Z., kaip pranešama, yra Lenkijoje gyvenantis nardymo instruktorius, kuris priklausė šešių asmenų grupei, išsinuomojusiai jachtą Rostoke Vokietijoje ir išplaukusiai vykdyti diversijos.
Vokietijos prokurorų teigimu, jie padėjo sprogmenis ant dujotiekių ir juos susprogdino, taip sugadindami tris iš keturių „Nord Stream“ projekto, kuriuo gamtinės dujos iš Rusijos telkinių tiekiamos į Europos rinką, vamzdynų gijų.
Lenkų pareigūnai jį sulaikė antradienį viename Varšuvos priemiesčių, vykdydami Vokietijos prokurorų išduotą Europos arešto orderį.
Jei jis bus išduotas, kaltinamasis bus pristatytas Karlsrūhės federalinio teisingumo teismo tiriančiajam teisėjui ir apkaltintas antikonstitucine diversija bei turto sunaikinimu.
Praėjusį mėnesį Italijoje buvo sulaikytas kitas ukrainietis, siejamas su 2022 metų diversija prieš „Nord Stream“ dujotiekius.
Šio mėnesio viduryje Bolonijos teismas nusprendė, kad 49 metų Serhijus Kuzniecovas turi būti išduotas Vokietijai, kur jam turi būti pateikti kaltinimai.
„Nord Stream“ ilgą laiką buvo vertinamas prieštaringai dėl galimybės rusiškoms dujoms apeiti Rytų Europos tranzito kelius ir dėl Vokietijos tapimo pernelyg priklausoma nuo pigios energijos iš Maskvos.
2022 metų vasarį Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Vakarai Maskvai pritaikė sankcijas, todėl „Nord Stream 1“ dujų srautas buvo nutrauktas, o „Nord Stream 2“ taip ir nepradėjo veikti.
2022 metų rugsėjo pabaigoje dviejuose iš Rusijos į Vokietiją Baltijos jūros dugnu nutiestuose „Nord Stream“ vamzdynuose prie Danijos Bornholmo salos buvo aptikti keturi dideli dujų nuotėkiai, o prieš tai seisminiai institutai užfiksavo du povandeninius sprogimus.
