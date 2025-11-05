 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje

2025-11-05 20:47 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 20:47

Prancūzijos kariuomenės vadas perspėja apie vis labiau kaistančią branduolinę įtampą tarp JAV ir Rusijos. Generolas Fabienas Mandonas sako, kad pastarieji Maskvos bandymai su branduolinį užtaisą galinčia nešti torpeda „Poseidon“ ir raketa „Burevestnik“ kelia nerimą visai planetai. Jo teigimu, pasaulis atsiduria pavojingoje „branduolinių lenktynių“ fazėje, o JAV prezidento Donaldo Trumpo užuominos apie galimus bandymų atnaujinimus tik dar labiau didina įtampą, skelbia „Le Figaro“.

Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje (nuotr. SCANPIX)
9

Prancūzijos kariuomenės vadas perspėja apie vis labiau kaistančią branduolinę įtampą tarp JAV ir Rusijos. Generolas Fabienas Mandonas sako, kad pastarieji Maskvos bandymai su branduolinį užtaisą galinčia nešti torpeda „Poseidon“ ir raketa „Burevestnik“ kelia nerimą visai planetai. Jo teigimu, pasaulis atsiduria pavojingoje „branduolinių lenktynių“ fazėje, o JAV prezidento Donaldo Trumpo užuominos apie galimus bandymų atnaujinimus tik dar labiau didina įtampą, skelbia „Le Figaro“.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas Prancūzijos Senato užsienio reikalų ir gynybos komitete, F. Mandonas paminėjo spalio pabaigoje Rusijos atliktus bandymus su „Poseidon“, galinčiu nešti branduolinį užtaisą, bei su sparnuotąja raketa, turinčia branduolinį variklį, „Burevestnik“.

Pasak Prancūzijos Generalinio štabo vadovo, šie bandymai yra „priežastis nerimauti visai planetai“.

„Beje, JAV prezidentas tai pastebėjo ir iš karto paskelbė apie branduolinių bandymų atnaujinimą, bent jau taip pasisakė, kad buvo galima suprasti tokią galimybę“, – sakė generolas.

Nerimas dėl branduolinio ginklo

„Taigi šiuo metu tvyro atmosfera, kelianti nerimą dėl branduolinio ginklo. Esame pasiekę diskusijų, agresyvumo žodžiais ir veiksmais lygį – tai gana išskirtinė situacija“, – pridūrė jis.

Spalio pabaigoje JAV prezidentas D. Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.

Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Rusijos prezidentas V. Putinas pasigyrė sėkmingais sparnuotosios raketos „Burevestnik“, turinčios branduolinį energijos šaltinį, bandymais.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

Trečiadienį V. Putinas taip pat nurodė pradėti pasirengimą galimiems branduolinių ginklų bandymams, kai paaiškės, kokių veiksmų šioje srityje imsis JAV.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sugrįžta Šaltojo karo nuotaikos: Putinas ir Trumpas įtraukia pasaulį į pavojingą branduolinę erą (15)
Zelenskis padėkojo Estijai: „Stovite petys į petį su mumis nuo karo pradžios“ (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis perspėjo Rusiją ruoštis „tolimojo nuotolio sankcijoms“ (368)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gali atrišti rankas Rusijai ir Kinijai: branduolinė įtampa grįžta (8)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Dėl Putino – perspėjimas iš JAV žvalgybos: dabar jis užsispyręs labiau nei bet kada anksčiau (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

