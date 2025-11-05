Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje

Kalbėdamas Prancūzijos Senato užsienio reikalų ir gynybos komitete, F. Mandonas paminėjo spalio pabaigoje Rusijos atliktus bandymus su „Poseidon“, galinčiu nešti branduolinį užtaisą, bei su sparnuotąja raketa, turinčia branduolinį variklį, „Burevestnik“.
Pasak Prancūzijos Generalinio štabo vadovo, šie bandymai yra „priežastis nerimauti visai planetai“.
„Beje, JAV prezidentas tai pastebėjo ir iš karto paskelbė apie branduolinių bandymų atnaujinimą, bent jau taip pasisakė, kad buvo galima suprasti tokią galimybę“, – sakė generolas.
Nerimas dėl branduolinio ginklo
„Taigi šiuo metu tvyro atmosfera, kelianti nerimą dėl branduolinio ginklo. Esame pasiekę diskusijų, agresyvumo žodžiais ir veiksmais lygį – tai gana išskirtinė situacija“, – pridūrė jis.
Spalio pabaigoje JAV prezidentas D. Trumpas įpareigojo Pentagoną nedelsiant atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.
Šis pareiškimas nuskambėjo netrukus po to, kai Rusijos prezidentas V. Putinas pasigyrė sėkmingais sparnuotosios raketos „Burevestnik“, turinčios branduolinį energijos šaltinį, bandymais.
Trečiadienį V. Putinas taip pat nurodė pradėti pasirengimą galimiems branduolinių ginklų bandymams, kai paaiškės, kokių veiksmų šioje srityje imsis JAV.
