Trumpas mini savo pergalės metines: socialiniuose tinkluose – išdidus sveikinimas

Lapkričio 5 d. „Truth Social“ platformoje D. Trumpas paskelbė įrašą, kuriame priminė savo pergalę ir gyrė šalies pasiekimus per pastaruosius metus.
„Su jubiliejumi! Šiandien, lapkričio 5-ąją, sukanka metai nuo vienos didžiausių prezidento rinkimų pergalių istorijoje – didžiulė garbė atstovauti mūsų šaliai. Mūsų ekonomika klesti, o išlaidos ženkliai mažėja. Mūsų tikslas – prieinamumas ir meilė Amerikos žmonėms!“ – rašė D. Trumpas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!