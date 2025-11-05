 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas mini savo pergalės metines: socialiniuose tinkluose – išdidus sveikinimas

2025-11-05 17:56 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 17:56

Praėjus metams po rinkimų, kuriuose jis įveikė viceprezidentę Kamalą Harris, JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pasidalijo jubiliejine žinute.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

2

Lapkričio 5 d. „Truth Social“ platformoje D. Trumpas paskelbė įrašą, kuriame priminė savo pergalę ir gyrė šalies pasiekimus per pastaruosius metus.

„Su jubiliejumi! Šiandien, lapkričio 5-ąją, sukanka metai nuo vienos didžiausių prezidento rinkimų pergalių istorijoje – didžiulė garbė atstovauti mūsų šaliai. Mūsų ekonomika klesti, o išlaidos ženkliai mažėja. Mūsų tikslas – prieinamumas ir meilė Amerikos žmonėms!“ – rašė D. Trumpas.

