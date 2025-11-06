 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: ukrainiečių apdovanojimų ceremonijos metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai Ukrainos kariai

2025-11-06 08:38 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 08:38

Šeštadienį rusų raketos smogė bazei Dnipropetrovske, skelbia „The Guardian“. Anot leidinio, smūgio metu žuvo elitiniai Ukrainos kariai.

Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)
27

Šeštadienį rusų raketos smogė bazei Dnipropetrovske, skelbia „The Guardian“. Anot leidinio, smūgio metu žuvo elitiniai Ukrainos kariai.

REKLAMA
0

Buvo pradėtas tyrimas dėl galimo aplaidumo.

Suduotas smūgis apdovanojimų metu

Skelbiama, kad tuo metu, kai buvo suduotas smūgis, vyko apdovanojimų ceremonija.

Nėra aišku, kiek karių žuvo per šį išpuolį, tačiau jį patvirtino Ukrainos operatyvinė „Rytų“ grupė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos žurnalistas Dmytro Sviatnenko pranešė, kad žuvo jo brolis – elitinis dronų operatorius. Jis sako, kad brolis žuvo apdovanojimų ceremonijos metu. 43-ejų Volodymyras Sviatnenko tarnavo 35-ojoje atskiroje jūrų pėstininkų brigadoje.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Jis ir jo bendražygiai buvo susirinkę paradų aikštėje apdovanojimams. Jie surinko geriausius. Geriausius brigados pilotus ir pėstininkus. Pagal komandų tvarką. Atviroje vietovėje. Įskriejo balistinės raketos. Neatsargumo istorija pasikartojo“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo D. Sviatnenko.

REKLAMA

„Kyiv Independent“ skelbia, kad žuvo ir ukrainiečių fotografas bei karininkas Kostiantynas Huzenko. Jis taip pat tarnavo 35-ojoje atskiroje jūrų pėstininkų brigadoje.

Pasak Dnipropetrovsko srities gubernatoriaus Vladyslavo Haivanenko, per tą pačią raketų ataką žuvo keturi civiliai, tarp jų 11 ir 14 metų vaikai. Dar šeši žmonės buvo sužeisti netoliese esančiuose kaimuose.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos valstybinio tyrimo biuro tyrėjai aiškinasi, ar per oro pavojaus signalą buvo laikomasi saugos protokolų ir ar kareiviams bazėje buvo suteikta tinkama apsauga.

Tai jau ne pirmas panašus smūgis. 2023 m. lapkritį 19 Ukrainos karių žuvo per Rusijos smūgį apdovanojimų ceremonijos Zaporižioje metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tuomet pareiškė, kad tragedijos „galėjo būti išvengta“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Krymo tiltas BNS Foto
Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė
Trumpas po Putino paskaitos apie tai, kaip Rusija sukūrė JAV: „Buvo labai blogai“ (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas skelbia pokalbio detales: Putinas kreipėsi į jį su prašymu (41)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Kremlius kaltina Ukrainą, kad ši neva slepia sunkią savo karių padėtį (10)
Rusijos pajėgos atakavo Kyjivą raketomis ir dronais (nuotr. SCANPIX)
Spalį rusų aviacija ant Ukrainos numetė rekordinį kiekį valdomųjų aviacinių bombų (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų