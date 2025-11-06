Žiniasklaida: ukrainiečių apdovanojimų ceremonijos metu smogė rusų raketa, žuvo elitiniai Ukrainos kariai

Buvo pradėtas tyrimas dėl galimo aplaidumo.
Suduotas smūgis apdovanojimų metu
Skelbiama, kad tuo metu, kai buvo suduotas smūgis, vyko apdovanojimų ceremonija.
Nėra aišku, kiek karių žuvo per šį išpuolį, tačiau jį patvirtino Ukrainos operatyvinė „Rytų“ grupė.
Ukrainos žurnalistas Dmytro Sviatnenko pranešė, kad žuvo jo brolis – elitinis dronų operatorius. Jis sako, kad brolis žuvo apdovanojimų ceremonijos metu. 43-ejų Volodymyras Sviatnenko tarnavo 35-ojoje atskiroje jūrų pėstininkų brigadoje.
„Jis ir jo bendražygiai buvo susirinkę paradų aikštėje apdovanojimams. Jie surinko geriausius. Geriausius brigados pilotus ir pėstininkus. Pagal komandų tvarką. Atviroje vietovėje. Įskriejo balistinės raketos. Neatsargumo istorija pasikartojo“, – savo „Facebook“ paskyroje rašo D. Sviatnenko.
„Kyiv Independent“ skelbia, kad žuvo ir ukrainiečių fotografas bei karininkas Kostiantynas Huzenko. Jis taip pat tarnavo 35-ojoje atskiroje jūrų pėstininkų brigadoje.
Pasak Dnipropetrovsko srities gubernatoriaus Vladyslavo Haivanenko, per tą pačią raketų ataką žuvo keturi civiliai, tarp jų 11 ir 14 metų vaikai. Dar šeši žmonės buvo sužeisti netoliese esančiuose kaimuose.
Ukrainos valstybinio tyrimo biuro tyrėjai aiškinasi, ar per oro pavojaus signalą buvo laikomasi saugos protokolų ir ar kareiviams bazėje buvo suteikta tinkama apsauga.
Tai jau ne pirmas panašus smūgis. 2023 m. lapkritį 19 Ukrainos karių žuvo per Rusijos smūgį apdovanojimų ceremonijos Zaporižioje metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tuomet pareiškė, kad tragedijos „galėjo būti išvengta“.
