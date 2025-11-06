 
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas skelbia pokalbio detales: Putinas kreipėsi į jį su prašymu

2025-11-06 07:01 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-11-06 07:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas kreipėsi į jį su prašymu padėti išspręsti Rusijos ir Ukrainos karą, rašo UNIAN.

Trumpas po Putino paskaitos apie tai, kaip Rusija sukūrė JAV: „Buvo labai blogai“ (nuotr. SCANPIX)
27

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:58

Trumpas skelbia pokalbio detales: Putinas kreipėsi į jį su prašymu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas kreipėsi į jį su prašymu padėti išspręsti Rusijos ir Ukrainos karą, rašo UNIAN.

Tai įvyko prieš dvi savaites, kai D. Trumpas ir V. Putinas kalbėjosi telefonu.

Skelbiama, kad pokalbio metu V. Putinas naudojo rusų propagandos nuvalkiotą teiginį.

„Aš kalbėjau su Putinu prieš dvi savaites, ir jis pasakė, cituoju: „Jau dešimt metų bandome užbaigti tą karą, bet mums tai nepavyko. Dabar tau teks tai išspręsti.“ Man pavyko išspręsti kai kurias tokias problemas per valandą – be jokios pagalbos iš JT“, –  cituojamas D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

07:19

Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.

Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.

Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.

Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.

