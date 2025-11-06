Kovos dėl Pokrovsko pasiekė finalinę stadiją: skelbia, kad miestas gali kristi per kelias dienas

Pokrovskas gali tapti pirmu svarbiu miestu po Avdijivkos kritimo 2024 m.
Pokrovskas yra yra svarbus logistikos mazgas. Jis gali tapti okupantų atakos į Dniepropetrovsko sritį placdarmu.
Padėtis Pokrovske kaista
Dvejus metus Pokrovskas buvo rusų artilerijos, dronų ir aviacijos bombų taikiniu. Beveik visi civiliai gyventojai paliko gyvenvietę. Apgadinti šimtai pastatų.
Leidinys pažymi, kad paprastai miesto kovos kainuoja daugiau puolantiems, o ne gynėjams, ir teoriškai gali trukti mėnesius. Žurnalistų nuomone, būtent šį scenarijų pasirinko Ukrainos Generalinis štabas. Tačiau nutraukus tiekimą situacija pasikeitė.
Neįvardijamas karininkas leidiniui piktinosi „vadovybės klaidomis“. Anot jo, dėl klaidų rusai galėjo apsupti miestą.
„Jau keletą savaičių nėra normalaus aprūpinimo, o pastarąsias kelias dienas jis visiškai nutrūko. Nėra jokių transporto priemonių. Toks miestas kaip Pokrovskas, atsižvelgiant į jo dydį, daugybę aukštų pastatų ir gamyklų su storomis sienomis, galėtų išsilaikyti mėnesius, metus, tai juk tvirtovė“, – sako jis.
Karininko manymu, miesto kritimas yra „kelių dienų, galbūt daugiausia dviejų savaičių klausimas“.
Kitas karininkas sako, kad situacija mieste labai sudėtinga.
„Mūsų dalinys vis dar kontroliuoja rajoną, į kurį nepateko nė vienas rusas, bet kovos artėja. Per keletą dienų jie įsiveržė į visus rajonus“, – sako jis.
Karys mano, kad Rusija turi skaitinį pranašumą tiek žmogiškųjų išteklių, tiek dronų atžvilgiu.
„Sakyčiau, kad šioje teritorijoje jų yra tris kartus daugiau nei mūsų. Kai sunaikiname dešimties karių grupę, iš karto atsiranda kita. Sunaikiname dronų postą? Jis atsiranda kitoje vietoje. Jų ištekliai atrodo neišsenkami“, – pasakoja jis.
Anot jo, rusai kantrai kaupia jėgas mieste, dirba mažomis grupėmis. 5–10 karių grupės priartėja prie rajono, pasislepia pastatuose vos išgirdę droną.
Pokrovske tebėra 1,2 tūkst. civilių, kurių dėl saugumo situacijos evakuoti neįmanoma
Šiuo metu Donecko srities Pokrovsko mieste yra likę 1,2 tūkst. civilių gyventojų, kurių dėl sudėtingos saugumo padėties evakuoti iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma.
Apie tai per internetu vykusią spaudos konferenciją pranešė Donecko srities valstybinės administracijos Civilinės saugos, mobilizacijos ir gynybos departamento vadovas Dmytro Petlinas.
„Remiantis vietos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, Pokrovsko bendruomenėje šiuo metu yra 1,8 tūkst. žmonių, o pačiame Pokrovsko mieste – 1,2 tūkst. civilių“, – sakė D. Petlinas.
Jis pažymėjo, kad dėl sudėtingos saugumo situacijos evakuoti žmones iš šios bendruomenės yra praktiškai neįmanoma ir kad Pokrovske „situacija yra daug blogesnė nei Kostiantynivkoje“.
Kaip pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, trečiadienį, lapkričio 5 d., 8 val. ryte Ukrainos gynybos pajėgos Šakove, Nove Šakove, Červonij Lymane, Myrnohrade, Novoeekonomične, Rodynske, Lysivkoje, Novopavlivkoje, Pokrovske, Zvirove, Udačne, Molodetske, Novomykolajivkoje, Novoukrainkoje ir Dačne sustabdė 52 Rusijos kariuomenės puolimo operacijas.
