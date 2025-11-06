GMPT pasirašė didžiausią istorijoje transporto priemonių įsigijimo sutartį

Kaip teigiama GMPT išplatintame pranešime, sutartis sudaryta su viešojo pirkimo laimėtoja UAB „Autojuta“, bendra sutarties vertė – 6,7 mln. eurų be PVM, įsigijimas finansuojamas ES lėšomis.
Pasak tarnybos generalinio direktoriaus Donato Paliulionio, toks įsigytas automobilių kiekis leis atnaujinti apie penktadalį viso valdomo autoparko ir prisidės prie geresnių darbo sąlygų.
„Tarnyba savo veikloje naudoja per 300 specializuotų automobilių, tad 60 automobilių papildymas itin atjaunins tiek vidutinį automobilių amžių, tiek sumažins vidutinę ridą, sumažės ir remontų poreikis. Automobiliai bus paskirstyti visoje Lietuvoje, tad pokyčius pajaus tiek GMPT darbuotojai, tiek pacientai, gerinant darbo sąlygas ir reagavimo laiką“, – pranešime cituojamas D. Paliulionis.
GMPT teigimu, naujosios transporto priemonės turės atitikti ES keliamus reikalavimus specializuotam medicininiam transportui.
Naujieji automobiliai bus C tipo mikroautobusai, pritaikyti pacientų pervežimui ir gyvybinių funkcijų palaikymui, jie bus mėlynai geltonų spalvų, kurios geriau pastebimos eisme.
Siekiant didesnio saugumo, naujųjų transporto priemonių švyturėliai bus išdėstyti priekyje ir gale, automobiliai padengti šviesą atspindinčia plėvele, taip pat turės žemų dažnių garsiakalbius, kurie geriau girdimi perspėjant kitus eismo dalyvius apie artėjantį GMP ekipažą.
Anot tarnybos, didžiausia naujovė – elektriniai neštuvai, kurie sutrumpins negalinčių savarankiškai judėti pacientų transportavimą į automobilį ir tausos medikų jėgas.
Planuojama, kad pirmieji automobiliai tarnybą pasieks iki 2026 metų balandžio, likę 50 – iki kitų metų liepos mėnesio.
GMPT vadovo teigimu, antrasis automobilių pirkimas jau paskelbtas, trečiajam pirkimui ruošiamos techninės specifikacijos, anot jo, bendras naujų automobilių kiekis gali sudaryti apie 200 transporto priemonių, jog būtų visiškai atnaujintas turimas autoparkas.
Paskutinį kartą GMPT automobilių parkas buvo atnaujintas 2024 metų rugsėjį, kuomet tarnyba savo lėšomis įsigijo 15 naujų automobilių, jie buvo paskirstyti GMP padaliniams po visą Lietuvą.
Dabar tarnyba savo veikloje naudoja daugiau nei 300 automobilių, kuriais naudojasi apie 220 medikų brigadų.
Nacionalinė GMP tarnyba buvo įkurta 2023 metų liepos 1 dieną sujungus anksčiau savarankiškai funkcionavusias 16 GMP stočių, 30 pirminės sveikatos priežiūros centrų padalinių ir 2 privačias GMP įstaigas.