Apklausė, kas lietuviams svarbiausia renkantis gydytoją: pirmoje vietoje – nebe paslaugų kaina

Ekspertai atkreipia dėmesį, kad visuomenės lūkesčiai keičiasi, ir anksčiau dominavę finansiniai motyvai šiandien nebėra pagrindinis pasirinkimo kriterijus.
Sveikatos paslaugas renkasi atsakingiau
Tyrimo rezultatai rodo, kad pacientai sprendimą dėl sveikatos paslaugų priima itin apgalvotai – didelės reikšmes turi ir specialisto kompetencija, ir laikas, per kurį gali gauti reikalingą pagalbą, ir paslaugų kokybė. Įdomu tai, kad šie veiksniai pacientams svarbesni nei paslaugos kaina, jei ji yra mokama (38 proc.), rodo tyrimas.
Kaip pastebi Audrius Zinevičius, „Lietuvos draudimo“ specializuotos rizikos draudimo ekspertas, tai atspindi brandesnį gyventojų požiūrį į sveikatos priežiūrą ir rodo išaugusį pasitikėjimą sveikatos priežiūros profesionalais, rašoma pranešime spaudai.
„Šiandien pacientai renkasi atsakingai ir racionaliai. Jie vertina ne tik paslaugos greitį ar kainą, bet pirmiausia – gydytojo patirtį ir gebėjimą suteikti kokybišką pagalbą. Tokie pasirinkimo kriterijai rodo, kad žmonės vis labiau vertina kompetenciją ir profesionalumą“, – sako ekspertas.
Pasak A. Zinevičiaus, keičiantis gyventojų poreikiams, privatus sveikatos draudimas įgauna vis didesnės reikšmės, kaip priemonė užtikrinti greitesnę ir kokybiškesnę prieigą prie sveikatos paslaugų.
„Sveikatos draudimas suteikia pacientams daugiau galimybių rinktis kompetentingus specialistus bei gauti reikalingas konsultacijas laiku, atsižvelgiant į individualius poreikius ir prieinamumą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Vis dažniau klientai renkasi ir nuotolines gydytojų konsultacijas, kurios palengvina šeimos gydytojų konsultacijų prieinamumą“, – pažymi ekspertas.
Kompetencija – kertinis pacientų pasitikėjimo veiksnys
Kaip rodo tyrimas, pacientai gydytojo kompetenciją ir patirtį laiko svarbiausiu pasitikėjimo rodikliu. Daugiau nei du trečdaliai (79 proc.) gyventojų teigia, kad rinkdamiesi specialistą pirmiausia atsižvelgia į profesionalumą. A. Zinevičiaus teigimu, sveikatos priežiūroje būtent pasitikėjimu grįstas santykis lemia, ar pacientai vėliau rinksis to paties gydytojo konsultacijas.
„Gydytojo kompetencija pacientų akimis šiandien apima ne tik medicinines žinias ar darbo patirtį, bet ir gebėjimą aiškiai papasakoti gydymo eigą bei įtraukti pacientą į sprendimų priėmimą. Gyventojai vertina ne tik rezultatą, bet ir procesą – ar gydytojas skiria pakankamai dėmesio, ar išsamiai paaiškina tyrimų rezultatus. Visa tai turi reikšmės vėlesniam apsisprendimui, ar žmogus grįš pas tą patį specialistą“, – teigia ekspertas.
Būtent šis aspektas svarbiausias visų šalies vietovių gyventojams – jį reikšmingu laiko tiek didmiesčių (78 proc.), tiek rajonų centrų (82 proc.), tiek kaimo vietovių gyventojai (76 proc.). Kaip pažymi A. Zinevičius, tai atspindi aiškų visuomenės lūkestį dėl tolygios sveikatos paslaugų kokybės visoje šalyje.
„Nors tarp regionų vis dar matyti skirtumų, pacientų lūkesčiai iš esmės išlieka vienodi – nepaisant gyvenamosios vietos, žmonės tikisi kokybiškos medicininės pagalbos. Tai aiškiai parodo, kad kompetentingų gydytojų konsultacijos tampa visų gyventojų lūkesčiu“, – teigia A. Zinevičius.
Tarp prioritetų − operatyvumas ir paslaugų kokybė
Paslaugų prieinamumą pacientai laiko antru pagal svarbą kriterijumi renkantis sveikatos priežiūros paslaugas. Net 70 proc. gyventojų teigia, kad jiems svarbu galėti greitai patekti pas reikiamą specialistą, atskleidžia tyrimas.
„Pacientai tikisi, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus lengvai prieinamos tiek laiko, tiek vietos atžvilgiu. Daugeliui svarbu išvengti ilgų eilių, sudėtingos registracijos ar būtinybės laukti kelias savaites. Greitesnis patekimas pas specialistą pacientams reiškia ne tik komfortą, bet ir užtikrina efektyvesnį gydymą bei mažesnę riziką ligai progresuoti“, – pažymi A. Zinevičius.
Ilgesnis laukimo laikas gyventojams kelia ne tik fizinių, bet ir emocinių problemų. Tyrimo duomenimis, trečdaliui (30 proc.) gyventojų daugiau nei kartą teko susidurti su situacija, kai laiku negavus gydytojo konsultacijos pablogėjo jų sveikata, o 48 proc. apklaustųjų jautė nerimą, kad ligos būklė paūmės.
„Akivaizdu, kad sveikatos paslaugų prieinamumas nėra vien techninis ar logistinis klausimas. Būtent dėl to po pandemijos išpopuliarėjusios nuotolinės konsultacijos išlieka itin svarbios ir dabar. Jos leidžia išvengti ilgų kelionių, sumažina laukimo laiką bei suteikia galimybę greičiau gauti gydytojo patarimą, kai jo labiausiai reikia – ši paslauga vienas svarbiausių privataus sveikatos draudimo privalumų“, – sako ekspertas.
Taip pat tyrimas atskleidė, jog trečias pagal svarbą kriterijus pacientų pasirinkimams yra paslaugų kokybė – ją svarbia įvardijo 62 proc. gyventojų. Pasak A. Zinevičiaus, pacientai sveikatos priežiūrą vis dažniau vertina per bendrą patirtį.
„Gerėjant ne tik gyventojų finansinei padėčiai, bet ir darbdaviams vis dažniau siūlant privatų sveikatos draudimą, pastaraisiais metais išaugo gyventojų galimybės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Šiandien paslaugų kokybė apima daugiau nei vien gydymo sėkmę: žmonės atkreipia dėmesį į tai, kaip jie jaučiasi vizito metu, ar gauna aiškią informaciją, ar personalo komunikacija yra pagarbi“, – pastebi ekspertas.
Tyrimą apie Lietuvos gyventojų naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliko tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. 2025 metų rugsėjo mėnesį buvo apklausti 1017 šalies gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.