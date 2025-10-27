Iš medikų – skubi žinia Lietuvos gyventojams: kreipiasi į visus

Tad prieš prasidedant moksleivių atostogoms Nacionalinis kraujo centras (NKC) kreipiasi į šalies gyventojus, ypač į tuos, kurie su vaikais ruošiasi išvykti ilsėtis, ir kviečia nelikti abejingiems bei nepamiršti kraujo donorystės svarbos.
NKC duomenimis, šiuo metu labiausiai trūksta O+, 0-, A+ ir A- grupių kraujo, rašoma pranešime spaudai.
Kviečia duoti kraujo
Šeimas, kurios moksleivių atostogų metu planuoja keliones ar poilsį, NKC kviečia dar prieš išvykstant apsilankyti artimiausiame kraujo donorystės padalinyje. Taip pat, esant galimybei, tai padaryti ir iškart po atostogų.
Kaip teigia NKC direktorius Daumantas Gutauskas, mažėjantis donorų aktyvumas – kone kiekvienų moksleivių atostogų tendencija. Tuo tarpu gydymo įstaigoms kraujo atsargų reikia kasdien, nepriklausomai nuo metų laiko, mėnesio ar savaitės dienos, nes pacientai negali laukti.
„Pirmiausia noriu padėkoti visiems tiems, kurie, užsiimdami savo kasdienėmis veiklomis, nepamiršta kraujo donorystės svarbos ir atvyksta paaukoti kraujo. Kiekvieno donoro paaukotas kraujas yra be galo svarbus pildant kraujo atsargas ir gelbstint gyvybes pacientams gydymo įstaigose. O visiems tiems, kurie kartu su vaikais ruošiasi išvykti ilsėtis, norime priminti, kad pacientams ligoninėse kraujo reikia kasdien, nepriklausomai nuo atostogų ar švenčių. “, – teigia D. Gutauskas.
Deja, pasak D. Gutausko, kraujo atsargos senka sparčiai, o gyvybes gelbstinčių procedūrų niekas negali atidėti. Tad kviečiame nelikti abejingiems ir atvykti į artimiausią kraujo donorystės padalinį bei paaukoti kraujo.
Geraširdiškumo pavyzdys
Jis primena, kad kraujo donorystė – daug pastangų ir laiko nereikalaujantis veiksmas bei puikus kilniaširdiškumo pavyzdys. „Jūsų gerumas šiandien gali tapti kažkieno rytojumi. Be to, niekada nežinai, kada ir pačiam, ar tavo artimajam, ar draugui gali prireikti tokios pačios pagalbos“, – sako jis.
NKC primena, kad kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai atliktos operacijos.
Be to, svarbu nepamiršti, kad duodant kraujo būtina būti sveikam – kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.
