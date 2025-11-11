Atvykusi į filmavimą Aušra Štukytė ne juokais nustebo: įtaria, kad pasidarbavo jos vyras

Grupės „El Fuego“ nariai Edgaras Davidovičius, Rokas Spalinskas ir Paulius Bagdanavičius šio vakaro žaidime papildė Vytauto Rumšo jaunesniojo vadovaujamą miesto komandą. O Nijolės Pareigytės-Rukaitienės į priekį vedamoje kaimo komandoje – aktorės Emilija Latėnaitė ir Aušra Štukytė bei restauratorė Vainora Blaškevičiūtė.
Būtent tai, kad ji atsidūrė kaimo komandoje, ir nustebino aktorę A. Štukytę. Žinoma moteris įtaria, kad kaimo pusėje, matyt, ji atsidūrė dėl savo… vyro.
„Širdyje tikrai esu kaimietė, bet niekuomet to labai stipriai nesu išdavusi. Gi teatrai, kinas, televizija – sukuosi tarp visokių žvaigždžių, raudonų kilimų… Todėl įtariu, kad čia bus padirbėjęs mano vyras. Aš tikrai galvojau, kad aš būsiu prie miesto komandos. Staiga man sako: jūs prie kaimo. Ir aš taip: tikrai bus Dima. Jis visuomet mane vadina savo kaimietuke. Mes taip vienas su kitu ir bendraujam“, – juokėsi ji.
