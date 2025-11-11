 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atvykusi į filmavimą Aušra Štukytė ne juokais nustebo: įtaria, kad pasidarbavo jos vyras

Miestas ar kaimas – antradienį 19:30 per TV3!
2025-11-11 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Aktorė Aušra Štukytė save laiko miestiete, tačiau atvykusi į laidos „Miestas ar kaimas“ filmavimą ją ištiko netikėtumas ir ji įtaria, kad tai nutiko būtent jos vyro dėka.

0

Grupės „El Fuego“ nariai Edgaras Davidovičius, Rokas Spalinskas ir Paulius Bagdanavičius šio vakaro žaidime papildė Vytauto Rumšo jaunesniojo vadovaujamą miesto komandą. O Nijolės Pareigytės-Rukaitienės į priekį vedamoje kaimo komandoje – aktorės Emilija Latėnaitė ir Aušra Štukytė bei restauratorė Vainora Blaškevičiūtė.

Būtent tai, kad ji atsidūrė kaimo komandoje, ir nustebino aktorę A. Štukytę. Žinoma moteris įtaria, kad kaimo pusėje, matyt, ji atsidūrė dėl savo… vyro.

„Širdyje tikrai esu kaimietė, bet niekuomet to labai stipriai nesu išdavusi. Gi teatrai, kinas, televizija – sukuosi tarp visokių žvaigždžių, raudonų kilimų… Todėl įtariu, kad čia bus padirbėjęs mano vyras. Aš tikrai galvojau, kad aš būsiu prie miesto komandos. Staiga man sako: jūs prie kaimo. Ir aš taip: tikrai bus Dima. Jis visuomet mane vadina savo kaimietuke. Mes taip vienas su kitu ir bendraujam“, – juokėsi ji.

Nuotaikinga laidos ištrauka – straipsnio pradžioje.

Tiesioginę „Miestas ar kaimas“ transliaciją stebėkite čia:

Laida „Miestas ar kaimas“ – kiekvieną antradienį 19:30 per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Miestas ar kaimas“.

