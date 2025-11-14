 
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos galėjo pasiekti ir pajūrį: aptikta slėptuvė

2025-11-14 13:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 13:04

Ketvirtadienio rytą Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Klaipėdos r., Pėžaičių kaime, aptiko įspūdingą kontrabandinių cigarečių slėptuvę.

Apie 11.35 val. teritorijoje rasta 7 500 pakelių cigarečių – 6 000 „NZ“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 1 500 „Winston Blue“ be banderolių. Tai didelė akcizais apmokestinamų, tačiau Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintų cigarečių siunta, kurios vertė viršija 35 tūkst. eurų, praneša policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalia radinio sulaikytas 1983 m. gimęs to paties kaimo gyventojas. Jis sulaikytas 48 valandoms. Vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 199-2 str. 2 d.

Pareigūnų dėmesį patraukė ne tik krovinio mastas, bet ir jo „įpakavimas“ – dauguma cigarečių buvo su Baltarusijos banderolėmis, o dėžės apvyniotos plėvele ir surištos virvėmis, labai panašiomis į tas, kurios naudojamos tvirtinti meteorologinius balionus.

Dėl šių aplinkybių neatmetama versija, kad cigaretės į Lietuvą galėjo būti gabenamos pasitelkiant balionus iš Baltarusijos pusės – tai pastaruoju metu dažnėjantis, tačiau pavojingas ir sunkiai prognozuojamas kontrabandos būdas.

