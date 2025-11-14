Kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos galėjo pasiekti ir pajūrį: aptikta slėptuvė

Apie 11.35 val. teritorijoje rasta 7 500 pakelių cigarečių – 6 000 „NZ“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 1 500 „Winston Blue“ be banderolių. Tai didelė akcizais apmokestinamų, tačiau Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintų cigarečių siunta, kurios vertė viršija 35 tūkst. eurų, praneša policija.
Šalia radinio sulaikytas 1983 m. gimęs to paties kaimo gyventojas. Jis sulaikytas 48 valandoms. Vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 199-2 str. 2 d.
Pareigūnų dėmesį patraukė ne tik krovinio mastas, bet ir jo „įpakavimas“ – dauguma cigarečių buvo su Baltarusijos banderolėmis, o dėžės apvyniotos plėvele ir surištos virvėmis, labai panašiomis į tas, kurios naudojamos tvirtinti meteorologinius balionus.
Dėl šių aplinkybių neatmetama versija, kad cigaretės į Lietuvą galėjo būti gabenamos pasitelkiant balionus iš Baltarusijos pusės – tai pastaruoju metu dažnėjantis, tačiau pavojingas ir sunkiai prognozuojamas kontrabandos būdas.
