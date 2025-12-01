 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus oro uostas atnaujino darbą: įspėjama dėl skrydžių galimų vėlavimų

Paveikta 50 skrydžių
2025-12-01 06:02 / šaltinis: BNS
2025-12-01 06:02

Sekmadienį vakare dėl kontrabandinių balionų grėsmės sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas pirmadienio rytą jį atnaujino.

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Sekmadienį vakare dėl kontrabandinių balionų grėsmės sustabdęs darbą, Vilniaus oro uostas pirmadienio rytą jį atnaujino.

REKLAMA
2

„Oro erdvės ribojimai panaikinti 5 valandą. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).

Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7400 keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, 10 nukreiptų , 9 pavėlinti.   

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas beveik vienuolika valandų – nuo 18.09 val. sekmadienį.

REKLAMA
REKLAMA

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.

REKLAMA

„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos“, – nurodo LTOU.

Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti aštuonioms valandoms šeštadienio naktį.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų