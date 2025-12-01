Vilniaus oro uostas atnaujino darbą: įspėjama dėl skrydžių galimų vėlavimų

„Oro erdvės ribojimai panaikinti 5 valandą. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7400 keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, 10 nukreiptų , 9 pavėlinti.
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas beveik vienuolika valandų – nuo 18.09 val. sekmadienį.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos“, – nurodo LTOU.
Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti aštuonioms valandoms šeštadienio naktį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.