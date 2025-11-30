 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Siaubas Vilniuje viduryje baltos dienos – po išpuolio prieš fotografę siunčia įspėjimą visiems

2025-11-30 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 18:30

Vilniaus Naujamiesčio gyventojus sukrėtė praėjusį trečiadienį Panerių gatvėje nutikęs incidentas, kai neaiškus vyras, kaip teigiama, užpuolė praeivę fotografę. Netrukus pranešta, kad esą tas pats asmuo pastebėtas klaidžiojantis gyvenamųjų namų kiemuose ir gąsdinantis gyventojus. O į įvykį galiausiai sureagavo ir policija. 

Policija BNS Foto

Vilniaus Naujamiesčio gyventojus sukrėtė praėjusį trečiadienį Panerių gatvėje nutikęs incidentas, kai neaiškus vyras, kaip teigiama, užpuolė praeivę fotografę. Netrukus pranešta, kad esą tas pats asmuo pastebėtas klaidžiojantis gyvenamųjų namų kiemuose ir gąsdinantis gyventojus. O į įvykį galiausiai sureagavo ir policija. 

REKLAMA
1

Praėjusį trečiadienį (lapkričio 19 d.) Vilniaus Naujamiesčio rajone, Panerių g., netoli Vilniaus dizaino kolegija, įvyko incidentas, kurio metu, pasak vietos gyventojų, vyras užpuolė moterį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, gyventoja Jurga pranešė Naujamiesčio gyventojų feisbuko grupėje. 

„Panerių gatvėje (ties Vilniaus dizaino kolegija) narkomano buvo užpulta fotografė. Laimei, nuo užpuoliko jai pavyko pasprukti“, – teigė gyventoja. 

REKLAMA
REKLAMA

Visgi vėliau, pasak gyventojos, tas pats vyras pradėjo gąsdinti šalia buvusių gyvenamųjų namų gyventojus. 

REKLAMA

„Tas pats asmuo, visiškai trūkęs, šlaistėsi jau loftų vidiniuose kiemuose, gąsdino gyventojus“, – tikino moteris.

Dėl tokio elgesio, vyrui buvo iškviesta policija, kuri jį, gyventojos teigimu, sulaikė.  .

„Buvo greitai bendruomenės sureaguota, iškviesta policija, tas pats asmuo užpuolė fotografę, jis suimtas“, – tvirtino Jurga, pridėjusi, kad vyro tapatybė policijai jau buvo žinoma.

REKLAMA
REKLAMA

Teigia, kad bandė atimti rankinuką ir telefoną

Tuo metu, kaip naujienų portalo tv3.lt žurnalistams nurodė policiją iškvietęs gyventojas Lukas, veiksmas vyko Panerių g. 45G, o tuo metu vyko fotosesija. 

„Dienos metu (fotografė – tv3.lt) išėjo, nufotografavusi mano kolektyvą, ir tada gaunu žinutę iš fotografės, kad kažkoks neaiškus žmogus bandė ją pulti, bandė rankinuką, telefoną imti, bet ji spėjo pasprukti iš tos situacijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai ji įbėgo į kažkurį gretimą ofisą ar parduotuvę ir, kaip suprantu, ten žmonės sakė, kad jis irgi buvo užėjęs, bandė kažką parduoti“, – pasakojo vyras. 

Dėl įvykio vyras apie tai pranešė bendruoju pagalbos telefonu 112. Tiesa, iš pradžių, pasak Luko, buvo nurodyta, kad, jei tai yra informacinis pranešimas, policija į tokius įvykius esą nereaguoja. 

REKLAMA

Visgi antrą kartą, paskambinus iš darbinio telefono, nurodyta, kad neaiškus asmuo vis dar yra teritorijoje, į ką policija, pasak pašnekovo, sureagavo. 

Policija asmenį išlydėjo 

Naujienų portalui tv3.lt Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio vyr specialistė Loreta Kairienė nurodė, kad lapkričio 19 d. iš tiesų buvo gauti 2 tokie pranešimai Panerių g. 45 ir Panerių g. 45G adresais. 

REKLAMA

Pirmajame pranešime apie 16 val. 45 min. buvo nurodyta, kad apsvaigęs asmuo bando eiti į butus ir kabinėjasi prie praeivių. 

Antrajame pranešime tuo pačiu metu moteris pranešė, kad pranešėjos duris bando atidaryti svetimas apie 40-50 m. vyras, galimai vartojęs narkotinių medžiagų, kuris nesitraukia nuo namo, o dienos metu buvo užpuolęs moterį. 

„Atvykus nurodytu adresu, pastebėtas požymius atitinkantis vyras, gimęs 1980 m., nepaieškomas, su savimi draudžiamų daiktų neturėjo. Apie savo buvimo vietą nieko paaiškinti negalėjo, teigė, kad ieško draugo.

Susisiekus su pranešėja, pastaroji pretenzijų neturėjo, pageidavo, kad asmuo pasišalintų iš bendro kiemo. Asmuo iš bendro kiemo išlydėtas“, – nurodė L. Kairienė. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Eurai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Vilniečiai pakliuvo į sukčių pinkles ir prarado virš 31 tūkst. eurų (4)
Reidas Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniuje vairuotojas partrenkė pareigūną (3)
Būrėjai (nuotr. Elta)
Patiklumui ribų nėra: po pokalbio su „būrėjais“ vilnietė prarado 75,3 tūkst. eurų (7)
Eurai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Vilniuje įsilaužta į patalpas, pavogta garso aparatūra: nuostolis – 40 tūkst. eurų (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų