Siaubas Vilniuje viduryje baltos dienos – po išpuolio prieš fotografę siunčia įspėjimą visiems

Praėjusį trečiadienį (lapkričio 19 d.) Vilniaus Naujamiesčio rajone, Panerių g., netoli Vilniaus dizaino kolegija, įvyko incidentas, kurio metu, pasak vietos gyventojų, vyras užpuolė moterį.
Apie tai, gyventoja Jurga pranešė Naujamiesčio gyventojų feisbuko grupėje.
„Panerių gatvėje (ties Vilniaus dizaino kolegija) narkomano buvo užpulta fotografė. Laimei, nuo užpuoliko jai pavyko pasprukti“, – teigė gyventoja.
Visgi vėliau, pasak gyventojos, tas pats vyras pradėjo gąsdinti šalia buvusių gyvenamųjų namų gyventojus.
„Tas pats asmuo, visiškai trūkęs, šlaistėsi jau loftų vidiniuose kiemuose, gąsdino gyventojus“, – tikino moteris.
Dėl tokio elgesio, vyrui buvo iškviesta policija, kuri jį, gyventojos teigimu, sulaikė. .
„Buvo greitai bendruomenės sureaguota, iškviesta policija, tas pats asmuo užpuolė fotografę, jis suimtas“, – tvirtino Jurga, pridėjusi, kad vyro tapatybė policijai jau buvo žinoma.
Teigia, kad bandė atimti rankinuką ir telefoną
Tuo metu, kaip naujienų portalo tv3.lt žurnalistams nurodė policiją iškvietęs gyventojas Lukas, veiksmas vyko Panerių g. 45G, o tuo metu vyko fotosesija.
„Dienos metu (fotografė – tv3.lt) išėjo, nufotografavusi mano kolektyvą, ir tada gaunu žinutę iš fotografės, kad kažkoks neaiškus žmogus bandė ją pulti, bandė rankinuką, telefoną imti, bet ji spėjo pasprukti iš tos situacijos.
Galiausiai ji įbėgo į kažkurį gretimą ofisą ar parduotuvę ir, kaip suprantu, ten žmonės sakė, kad jis irgi buvo užėjęs, bandė kažką parduoti“, – pasakojo vyras.
Dėl įvykio vyras apie tai pranešė bendruoju pagalbos telefonu 112. Tiesa, iš pradžių, pasak Luko, buvo nurodyta, kad, jei tai yra informacinis pranešimas, policija į tokius įvykius esą nereaguoja.
Visgi antrą kartą, paskambinus iš darbinio telefono, nurodyta, kad neaiškus asmuo vis dar yra teritorijoje, į ką policija, pasak pašnekovo, sureagavo.
Policija asmenį išlydėjo
Naujienų portalui tv3.lt Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio vyr specialistė Loreta Kairienė nurodė, kad lapkričio 19 d. iš tiesų buvo gauti 2 tokie pranešimai Panerių g. 45 ir Panerių g. 45G adresais.
Pirmajame pranešime apie 16 val. 45 min. buvo nurodyta, kad apsvaigęs asmuo bando eiti į butus ir kabinėjasi prie praeivių.
Antrajame pranešime tuo pačiu metu moteris pranešė, kad pranešėjos duris bando atidaryti svetimas apie 40-50 m. vyras, galimai vartojęs narkotinių medžiagų, kuris nesitraukia nuo namo, o dienos metu buvo užpuolęs moterį.
„Atvykus nurodytu adresu, pastebėtas požymius atitinkantis vyras, gimęs 1980 m., nepaieškomas, su savimi draudžiamų daiktų neturėjo. Apie savo buvimo vietą nieko paaiškinti negalėjo, teigė, kad ieško draugo.
Susisiekus su pranešėja, pastaroji pretenzijų neturėjo, pageidavo, kad asmuo pasišalintų iš bendro kiemo. Asmuo iš bendro kiemo išlydėtas“, – nurodė L. Kairienė.
