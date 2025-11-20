Plinta netikėtas Sauliaus Prūsaičio vaizdo įrašas: „Daugiau niekada“

„Ieškojome sinonimo žodžiui „šokt“ ir internete netyčia atradome patį kvailiausią daiktą, su kuriuo galima šokt – šokliuką. Šokti juk galima ne tik koncerte, bet ir į aukštį. Tai va ir pašokinėjom. Kiekvieną miestą, kuriame vyks koncertai, šokliuku apšokavome. Tris paras užtrukom ir galiu drąsiai pasakyti: daugiau niekada!“, – sako Saulius Prūsaitis.
Paviešino netikėtą įrašą
Jo unikalus eksperimentas šokuoti šokliuku vienuolikoje Lietuvos miestų užfiksuotas nuotaikingame vaizdo klipe, kurį žiūrėti galite čia:
View this post on InstagramREKLAMA
„Kelionė buvo smagi, pilna nuotykių: ir su policija teko pabendrauti, ir su poniom ant Palangos tilto pašokti, o kelis sykius vos nenusivožiau ant nelygaus pagrindo šalia miestų ženklų. Buvo juokinga iki negalėjimo. Manau, kad tikrai prisišokinėjau“, – juokiasi Saulius ir prisipažįsta, kad į šokliuką net pažiūrėti nebegali.
Šokliukas dažnai įsivaizduojamas kaip vaikų žaidimo priemonė, tačiau yra ir suaugusiems skirtos galingos šokinėjimo lazdos, sudėtingiems ir pavojingiems triukams atlikti. Jos vadinamos „pogo“. Šokinėjimas „pogo lazda“ – viena iš ekstremalaus sporto rūšių. Su šia lazda iš tiesų galima ne tik šokti, bet ir prisišokti: nusisukti sprandą – labai nesunku, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12 11 Klaipėdoje, 12 12 Marijampolėje, 12 13 Utenoje, 12 18 Vilniuje, 12 20 Birštone, 12 21 Šiauliuose, 12 26 Mažeikiuose, 12 27 Kaune, 12 28 Panevėžyje, 12 31 Alytuje, 01 03 Palangoje!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!