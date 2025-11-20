 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Plinta netikėtas Sauliaus Prūsaičio vaizdo įrašas: „Daugiau niekada“

2025-11-20 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 14:55

Saulius Prūsaitis skelbia žiemos koncertų turą „Einam šokt!“. Koncertai gruodį vyks vienuolikoje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Mažeikiuose, Utenoje, Birštone ir Palangoje. Besirengdamas svarbiausiems metų pasirodymams, jis prašokavo visą Lietuvą – niekada neatspėsit kaip.

Saulius Prūsaitis (nuotr. asm. archyvo)
9

Saulius Prūsaitis skelbia žiemos koncertų turą „Einam šokt!“. Koncertai gruodį vyks vienuolikoje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Alytuje, Mažeikiuose, Utenoje, Birštone ir Palangoje. Besirengdamas svarbiausiems metų pasirodymams, jis prašokavo visą Lietuvą – niekada neatspėsit kaip.

REKLAMA
0

„Ieškojome sinonimo žodžiui „šokt“ ir internete netyčia atradome patį kvailiausią daiktą, su kuriuo galima šokt – šokliuką. Šokti juk galima ne tik koncerte, bet ir į aukštį. Tai va ir pašokinėjom. Kiekvieną miestą, kuriame vyks koncertai, šokliuku apšokavome. Tris paras užtrukom ir galiu drąsiai pasakyti: daugiau niekada!“, – sako Saulius Prūsaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saulius Prūsaitis apšokavo Lietuvą
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Saulius Prūsaitis apšokavo Lietuvą

Paviešino netikėtą įrašą

Jo unikalus eksperimentas šokuoti šokliuku vienuolikoje Lietuvos miestų užfiksuotas nuotaikingame vaizdo klipe, kurį žiūrėti galite čia:

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Saulius Prūsaitis (@saulius_prusaitis)

REKLAMA

„Kelionė buvo smagi, pilna nuotykių: ir su policija teko pabendrauti, ir su poniom ant Palangos tilto pašokti, o kelis sykius vos nenusivožiau ant nelygaus pagrindo šalia miestų ženklų. Buvo juokinga iki negalėjimo. Manau, kad tikrai prisišokinėjau“, – juokiasi Saulius ir prisipažįsta, kad į šokliuką net pažiūrėti nebegali.

Šokliukas dažnai įsivaizduojamas kaip vaikų žaidimo priemonė, tačiau yra ir suaugusiems skirtos galingos šokinėjimo lazdos, sudėtingiems ir pavojingiems triukams atlikti. Jos vadinamos „pogo“. Šokinėjimas „pogo lazda“ – viena iš ekstremalaus sporto rūšių. Su šia lazda iš tiesų galima ne tik šokti, bet ir prisišokti: nusisukti sprandą – labai nesunku, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Saulius Prūsaitis sako: „Einam šokt!“: 12 11 Klaipėdoje, 12 12 Marijampolėje, 12 13 Utenoje, 12 18 Vilniuje, 12 20 Birštone, 12 21 Šiauliuose, 12 26 Mažeikiuose, 12 27 Kaune, 12 28 Panevėžyje, 12 31 Alytuje, 01 03 Palangoje!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Saulius Prūsaitis pradėjo koncertinį turą po Lietuvą (nuotr. Nendrės Žilinskaitės)
Paaiškėjo, kiek teks sumokėti norintiems išgirsti Saulių Prūsaitį (1)
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“ kviečia švęsti pavasario lygiadienį
Aistė Smilgevičiūtė išskirtinio koncerto metu pranešė svarbią žinią (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų