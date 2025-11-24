Šokiruojantis mamos pasakojimas – mokyklos išvykoje 10-metį užpuolė meška: „Bėgo gelbėdamas savo gyvybę“

Po šio incidento keturi asmenys – trys mokiniai ir vienas mokytojas – buvo sužeisti ir išvežti į ligoninę, rašoma portale „People“.
Išpuolio aplinkybės ir nukentėjusieji
Užpuolimas įvyko ketvirtadienį, lapkričio 20 d., kai grupė mokinių ir mokytojų pietavo prie upės esančiame take, tą patvirtino pareigūnai.
Popietės nuotaika akimirksniu pasikeitė, kai meška išniro iš netoliese esančio miško ir juos užpuolė.
Anksčiau valdžios institucijos pranešė, kad per išpuolį buvo sužeisti trys mokiniai, taip pat vienas mokytojas, ir visi keturi asmenys buvo nugabenti į ligoninę.
Artimas susidūrimas su meška
Kaip teigė iš Kanados kilusio 10-mečio motina, meška buvo taip arti, kad berniukas net pajuto jos kailį.
„Jis bėgo gelbėdamas savo gyvybę“, – „The Canadian Press“ sakė Veronica Schooner apie savo sūnų Alvarezą, pridurdama, kad meška buvo taip arti, jog berniukas „net pajuto jos kailį“.
„Jis sakė, kad meška bėgo taip arti jo, vijosi“, – tęsė mama.
Mokytojų įsikišimas ir nukentėjusiųjų būklė
„Keli mokytojai fiziškai įsikišo, panaudodami meškų purškiklį ir garsinę atbaidančią priemonę, kad nuvytų mešką“, – penktadienį, lapkričio 21 d., atnaujintame pranešime teigė Britanijos Kolumbijos gamtosaugos pareigūnų tarnyba (BCCOS).
Tyrimą atliekančios agentūros atstovas patvirtino, kad trys vaikai ir vienas suaugęs asmuo buvo sužeisti ir nuvežti į Vankuverio ligonines tolesnei priežiūrai.
Provincial Health Services Authority pranešime teigiama, kad visi keturi pacientai tebėra ligoninėje. „Jų šeimos paprašė privatumo ir kad šiuo metu neatskleistume detalių apie jų būklę“, – pridūrė jie.
Papildomi septyni asmenys buvo apžiūrėti įvykio vietoje.
Meška nerasta
Kitą vakarą po užpuolimo atvyko papildomi gamtosaugos pareigūnai, kurie atliko tyrimą. Penktadienio popietę meška vis dar nebuvo rasta, tačiau tyrėjai teigė manantys, kad gyvūnas prieš užpuolimą galėjo būti sužeistas.
„Pripažįstame, kad šis incidentas kelia nerimą bendruomenei. Palaikome glaudų ryšį su Nuxalk Nation, tęsdami tyrimą. Dėkojame jiems už bendradarbiavimą užtikrinant bendruomenės informuotumą ir dalijimąsi saugos informacija“, – atnaujintame pranešime sakė BCCOS inspektorius Kevinas Van Damme. „Mūsų mintys su nukentėjusiaisiais ir jų šeimomis, ir linkime jiems visiško bei greito pasveikimo.“
Mokyklos padėka
Po šio bauginančio įvykio mokykla pasidalijo pareiškimu, kuriame dėkojo visiems, kurie buvo paveikti ir reagavo, pradedant vaikais ir baigiant pirmosios pagalbos teikėjais.
„Mūsų mokiniams: mes labai didžiuojamės tuo, kaip palaikėte vienas kitą, klausėte nurodymų ir buvote kartu kaip bendruomenė“, – sakė mokykla. „Šiandienos patirtis buvo bauginanti, o jūsų atsparumas tikrai žavisi.“
Jie taip pat padėkojo savo darbuotojams „už greitus veiksmus, ramų vadovavimą ir nepaliaujamą atsidavimą mūsų mokinių apsaugai ir palaikymui. Jūsų drąsa ir profesionalumas padarė didžiulę įtaką neįtikėtinai sudėtingu momentu.“
