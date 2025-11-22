 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Tyli legendos mirtis: „Ford Focus“ istorija baigėsi be atitinkamo atsisveikinimo

2025-11-22 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 17:00

Penktadienį, lapkričio 14-ąją, nuo „Ford“ gamyklos konvejerio Sarluise, Vokietijoje, nuriedėjo paskutinis „Focus“ modelis. Tai buvo baltas hečbekas. Be fanfarų, be oficialių pranešimų spaudai ir be atsisveikinimo ceremonijų tyliai baigėsi automobilio, kuris prieš 27 metus išgelbėjo „Ford“ koncerną Europoje, istorija.

0

Nuo 1998 metų, kai debiutavo pirmoji karta, pasaulyje buvo parduota daugiau nei 12 milijonų „Focus“ vienetų. Šis modelis tapo savo klasės etalonu. Dėl nepriklausomos galinės pakabos jis siūlė geriausias valdymo savybes segmente. O keturių kartų istorijoje buvo visko: nuo praktiškų universalų ir kabrioletų kietais stogais iki kultinių RS versijų su 2,5 litro penkių cilindrų varikliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Focus“ pasitraukimas pratęsia liūdną „Ford“ Europos padalinio tendenciją. 2022 metais buvo numarintas „Mondeo“, po metų – „Fiesta“, o dabar atėjo eilė paskutiniam senosios gvardijos atstovui. Tai prilygsta situacijai, jei „Volkswagen“ nuspręstų nutraukti „Golf“ ar „Škoda Octavia“ gamybą.

Kodėl buvo sustabdyta „Focus“ gamyba?

Sprendimas atrodo keistas, nes „Focus“ kasmet pritraukdavo pakankamai daug pirkėjų. 2023 metais Europoje jį pasirinko beveik 100 000 pirkėjų. Tačiau „Ford“ vadovybė prioritetą teikė pelningesniems visureigiams ir elektromobiliams.

Oficiali versija – mažos maržos neleido uždirbti lėšų naujos kartos kūrimui, o senoji platforma nebebuvo tinkama pilnai elektrifikacijai ir skaitmenizacijai.

Tačiau labiausiai stebina ne pats nutraukimas, o būdas, kaip tai padaryta. Gamintojas neišleido jokios „Final Edition“ versijos, nepateikė atsisveikinimo nuotraukų ir tiesiog leido modeliui išnykti.

„Focus“ pabaiga reiškia ir niūrią ateitį Sarluiso gamyklai. „Ford“ neturi tiesioginio įpėdinio šiam modeliui, todėl neturi ir kuo apkrauti gamybos linijų.

Tūkstantį darbuotojų turėjusi gamykla lieka be darbo. Dauguma žmonių bus atleisti, o likusieji laikinai gamins atsargines dalis. Bandymai parduoti gamyklą (tarp potencialių pirkėjų minėtas Kinijos milžinas BYD) kol kas rezultatų nedavė.

