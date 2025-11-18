Parodė, ką padarė Biržų rajone pasirodžiusi meška: sunku patikėti

Bitininkai neabejoja: tai ne barsukas ir ne žmogus – tai galėjo padaryti tik meška. Tiesa, kaimyninėje Latvijoje ne kartą girdėta apie meškų nuniokotus bičių avilius...
Bitės žuvo, meška soti?
Vieną gražią rudens dieną Papilio miestelyje gyvenanti Astos ir Ryčio Milkerių šeima, užsiimanti bitininkyste, buvo ištikta šoko.
Nuvykę į Kiliškių kaime, šalia miško, esančius bitynus nustėro ir negalėjo patikėti savo akimis – aviliai išvartyti, kai kurie iš jų sulaužyti, o išmėtyti koriai buvo tuštutėliai.
„Viename bityne radome du nuverstus avilius, kitame – penkis. Vienas avilys buvo tuščias, gal vieno avilio šeima dar išgyvens, o penkios bičių šeimos žuvo.
Avilių dalys buvo išmėtytos, išplėšyti ir išgraužti koriai. Manome, kad joks kitas žvėrelis taip negalėjo padaryti, žmogus taip pat – ne. Labai panašu, kad tai – meškos darbas. Labiausiai gaila bičių šeimų.
Išvartytus avilius vėl sustatėme, sutvarkėme ir galėsime toliau naudoti“, – sakė A. Milkerienė.
„Aviliai yra dideli, todėl joks kitas gyvūnas jo nepastumtų ir su tokia jėga neišvartytų“,– žmonai antrino R. Milkeris.
Bitininkai teigė girdėję kalbant aplinkinių rajonų ūkininkus, kad meškos nuolat lankosi bitynuose, išvarto avilius ir išėda medų. Tačiau kad tokie atvejai būtų pasitaikę Biržų rajone – neteko girdėti.
Autorė: Ingrida Butkevičiūtė
