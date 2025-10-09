Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Biržų rajone griovyje rastas žmogaus kūnas

2025-10-09 09:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 09:39

Biržų rajone melioracijos griovyje trečiadienį rastas žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Biržų rajone melioracijos griovyje trečiadienį rastas žmogaus kūnas, pranešė ugniagesiai.

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11.31 val. pranešta, kad Parovėjos seniūnijoje, Gavėniškio kaime, Žaliojoje gatvėje, reikalinga pagalba policijai ieškant dingusio žmogaus. 

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad ieškomas asmuo buvo surastas melioracijos griovyje, be gyvybės ženklų. 

Panaudojus gelbėjimo virvę žmogaus kūnas iškeltas iš griovio. Įvykį tiria policija. 

