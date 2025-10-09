Biržų rajone griovyje rastas žmogaus kūnas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 11.31 val. pranešta, kad Parovėjos seniūnijoje, Gavėniškio kaime, Žaliojoje gatvėje, reikalinga pagalba policijai ieškant dingusio žmogaus.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad ieškomas asmuo buvo surastas melioracijos griovyje, be gyvybės ženklų.
Panaudojus gelbėjimo virvę žmogaus kūnas iškeltas iš griovio. Įvykį tiria policija.
