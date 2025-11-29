Kalėdų miestelyje dar brangiau nei pernai, bet tai nestabdo: už karštą vyną moka ir po 9,5 euro

Sostinės Kalėdų miestelyje – didelis karštų gėrimų pasirinkimas. Prekeiviai siūlo įvairių rūšių arbatos, kavos, karšo šokolado, karšto vyno ar karšto sidro.
Vilniaus kalėdinė mugė(29 nuotr.)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Nealkoholinis karštas vynas kainuoja nuo 4 eurų, karštas vynas kainuoja vidutiniškai 6–7 eurus už 200–300 mililitrų, o karštas vynas su aperoliu – 7–9,5 eurų.
Karštas sidras kainuoja 5 eurus, nealkoholinis variantas (dažniausiai tai obuolių sulčių gėrimas su pagardais) – nuo 3 eurų.
Už karštą šokoladą teks sumokėti 5–6 eurus, už kakavą – nuo 4 eurų.
Kavos kaina stipriai nesiskiria nuo parduodamų kavinių tinkluose – kainos varijuoja nuo 2,6 iki 5 eurų.
Pirkėjai taip pat gali rinktis iš įvairių rūšių arbatų. Juoda arbata kainuos 3 eurus, uogienės su pagardais arba iš natūralių tyrių – nuo 5 eurų.
Pernai brangiausias karštas vynas kainavo 9 eurus, brangiausia kakava – 4 eurus, o pigiausia arbata – 2 eurus. Vadinasi, nuo praėjusių metų kainos šiek tiek pakilo.
Smaližių rojus
Kalėdinis miestelis – tikras rojus smaližiams. Vaisiais šokolade arba glazūruoti obuoliukai čia kainuoja 5 eurus.
Blyneliai su įvairiais pagardais vidutiniškai kainuoja 6,5 euro, pats paprasčiausias blynelis su sūriu – 5 eurus.
Olandiški blyneliai su šokoladu, karamele, vaisiais ar kitais pagardais kainuoja 7 eurus.
Karšti vafliai kainuoja 4–5 euro, priklausomai nuo skonio ir pagardų.
Palyginti su praėjusiais metais, skanėstai taip pat pabrango 0,5–1 euru.
Kalėdų miestelyje galima įsigyti ne tik gėrimų ar saldumynų. Pirkėjai viliojami mėsos gaminiais, aksesuarais, dekoracijomis, dovanų idėjomis.
Lapkričio 29 d. Vilnius įžiebė pagrindinę šalies eglę. Kalėdų eglę Katedros aikštėje galima aplankyti iki sausio 6 d. (imtinai).
Kalėdų miestelis vilniečių bei miesto svečių lauks iki gruodžio 28 d., o įspūdinga dviaukštė Kalėdinė karuselė – iki sausio 3 d.
