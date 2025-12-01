Po dar vieno balionų incidento – Ruginienės ir opozicijos susitikimas Seime

„Rytoj mes turime trijų frakcijų susitikimą. Susitiks trys frakcijos ir premjerė“, – Eltai sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos vadovas Laurynas Kasčiūnas.
„(Pagrindinė tema – ELTA) – krizės valdymas, be abejo“, – pridūrė jis.
Anot politiko, susitikime su I. Ruginiene dalyvaus opozicinių TS-LKD, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų nariai.
Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę su šių frakcijų atstovais buvo susitikę užsienio, vidaus reikalų bei susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys, Vladislavas Kondratovičius bei Juras Taminskas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės.
