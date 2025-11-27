 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė inicijuoja Seimo frakcijų lyderių susitikimus

2025-11-27 17:08 / šaltinis: ELTA
Tęsiantis kontrabandinių balionų antplūdžiui, premjerė Inga Ruginienė sako matanti poreikį suburti tiek opozicinių, tiek valdančiųjų frakcijų lyderius bendram grėsmių bei saugumo klausimų aptarimui. Šią iniciatyvą ji pristatė ketvirtadienį vykusiame uždarame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

2

„Pasiūliau ir labai džiaugiuosi, kad frakcijų lyderiai sutiko rinktis atskiru formatu. Kviesiu frakcijų atstovus, lyderius rinktis čia, (į Vyriausybę – ELTA), puodeliui kavos ir man atrodo, kad (…) visi klausimai, kurie susiję su saugumu ir gynyba, turėtų būti aptariami plačiau. Tuo labiau, kad žmonės, kurie dirba komitete, jie dirba su jautria informacija, todėl yra galimybė aptarti jautrią informaciją“, – ketvirtadienį teigė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiugu, kad buvo sutarta – tiek opozicija, tiek pozicija jungsis bendram darbui, kalbant apie gynybos stiprinimą“, – dėstė ji. 

Pasak premjerės, kaip dažnai rinksis frakcijų lyderiai nebuvo sutarta, tačiau, kaip pabrėžė ji, planuojami susitikimai galėtų tapti pirmuoju žingsniu atnaujinant parlamentinių partijų susitarimą dėl gynybos.

„Susitarsime dėl dažnumo. Galime ir kiekvieną savaitę, galime ir kas antrą savaitę – priklausys nuo situacijos. Kažkada kalbėjome, kad reikia atgaivinti nacionalinį susitarimą dėl gynybos, gal čia ir bus pirmieji žingsniai prieiti prie tokio susitarimo“, – žurnalistams komentavo ji. 

ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną su Baltarusija, ji atverta praėjusią savaitę.

Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.

Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

