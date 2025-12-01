 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė Vyriausybės rūmuose susitiks su gyventojais

2025-12-01 06:23 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 06:23

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė Vyriausybės rūmuose susitiks su šalies gyventojais ir aptars jiems rūpimus klausimus.

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Katedros aikštėje (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė Vyriausybės rūmuose susitiks su šalies gyventojais ir aptars jiems rūpimus klausimus.

REKLAMA
0

Kaip susitikimo išvakarėse Eltai teigė ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, tokiu formatu I. Ruginienė siekia išgirsti gyventojų problemas ir lūkesčius „tiesiogiai, o ne per antrinius šaltinius“.

„Pokalbis „akis į akį“ leidžia geriau suprasti, kas žmonėms kelia didžiausią nerimą, kokių sprendimų jie tikisi ir kokių priemonių Vyriausybė dar galėtų imtis, siekdama stiprinti Lietuvos žmonių gerovę“, – teigė premjerės patarėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, jog gruodžio pradžioje planuoja tokį susitikimą, I. Ruginienė užsiminė dar spalio pabaigoje. Tuomet skelbta, kad išgirdusi gyventojus slegiančias problemas premjerė žada inicijuoti atitinkamus pokyčius.

REKLAMA
REKLAMA

„Man svarbu ne tik išgirsti, bet ir veikti – įvertinti esamą tvarką, teisinį reglamentavimą, inicijuoti pokyčius ten, kur jų reikia. Telksiu institucijas ieškoti sprendimų, kurie iš tiesų pagerintų situaciją Lietuvos žmonių labui“, – tuomet išplatintame pranešime pažymėjo Vyriausybės vadovė.

REKLAMA

ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje Seimui patvirtinus socialdemokratės I. Ruginienės Vyriausybės programą, prisiekė bei oficialiai darbą pradėjo naujasis Ministrų kabinetas.

Nuo 20-osios Vyriausybės priesaikos jau pasikeitė du ministrai – savaitę kultūros ministro poste dirbusį „aušrietį“ Ignotą Adomavičių pakeitė socialdemokratė Vaida Aleknavičienė. Tuo metu į kivirčus su Vyriausybės vadove įsivėlusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę lapkritį pakeitė socialdemokratas Robertas Kaunas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų