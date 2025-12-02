Inga Ruginienė kartoja: „Jūs supraskite, kad balionai skrido ir skris“

„Jie ir skirs. Jūs supraskite, kad balionai skrido ir skirs. Ir mes darome viską, kad turėtume tinkamą atsaką tuos balionus stabdyti. Ir yra eilė mūsų veiksmų tą padaryti“, – antradienį, po susitikimo su opozicinėmis Seimo frakcijomis, parlamente žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas stabdė veiklą kelis kartus – skrydžių ribojimai tęsėsi keletą valandų. Tačiau I. Ruginienė tvirtina – „šiandien oro uostas uždaromas vis rečiau“.
„Galima konstatuoti tai, kad „Oro navigacija“ reaguoja labai jautriai į kiekvieną signalą ir saugo kiekvieno keliautojo gyvybę. Šiandienai oro uostas uždaromas vis rečiau ir rečiau, ieškoma sprendimų nukreipti daugiau skrydžių į Kauną. Taip, mums nepasisekė, mes turime oro uostą labai arti Baltarusijos sienos – to neturi nei lenkai, nei latviai. Dėl to jiems, matyt, nėra tokia aktuali problema. Bet mes dirbame ties tuo, kad tos problema ir mums nebūtų“, – dėstė ji.
„Sienos atidarymas parodė, kad tai yra hibridinė ataka“
Reaguojant į kontrabandinių balionų antplūdžius, Vyriausybė buvo nutarusi mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Tačiau vėliau šį sprendimą atšaukė anksčiau laiko.
I. Ruginienės teigimu, matant, jog ir atidarius sieną balionai į šalį toliau plūsta, tampa akivaizdu, kad tai yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.
„Šiandien matome, kad tam tikri dalykai veikia – turime naujus algoritmus. Šiandien teisėsaugos institucijos tikrai demonstruoja fantastišką rezultatą ir tikiuosi, kad tai nenutrūks ir demonstruos ir toliau. Sienų atidarymas parodė aiškų, realų vaizdą, kad tai yra hibridinė ataka. Nes matome, kad vežėjai užstrigę“, – dėstė ministrė pirmininkė.
„Dėl to ir mūsų veiksmų planas persitvarkė ir šiai dienai ne tik su kaimyninėmis šalimis kalbame apie jungtinius veiksmus (...), ne tik su Europos Komisija dėl platesnio sankcijų paketo, bet taip pat ir su amerikiečiais“, – pridūrė ji.
Nemano, kad balionų krizė kelia riziką netekti posto
Tuo metu paklausus, ar nemato rizikos, jog kilusi kontrabandinių balionų krizė gali lemti tai, kad neteks premjerės posto, I. Ruginienė tvirtino taip nemananti.
„Aš nematau tokios rizikos, tikrai. Įvairių krizių būta bet kurioje Vyriausybėje ir žingsnis po žingsnio, žinant, ką reikia daryti, koordinuojant veiksmus, įveikiama bet kokia krizė“, – patikino socialdemorkatė.
„Šiai dienai Lietuva gali jaustis saugi – taip, yra tam tikrų nepatogumų ir normalu, kad užpuolus šalį ir panaudojus hibridinę ataką, yra tam tikrų nemalonumų“, – apibendrino I. Ruginienė.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
