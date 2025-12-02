 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė kartoja: „Jūs supraskite, kad balionai skrido ir skris“

2025-12-02 12:00 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 12:00

Iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams toliau trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Vyriausybė daro viską, jog stabdytų šią krizę. Vis tik, pasak politikės, svarbu suprasti, kad šie kontrabandines cigaretes gabenantys balionai skrido ir toliau skris į šalies oro erdvę.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams toliau trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Vyriausybė daro viską, jog stabdytų šią krizę. Vis tik, pasak politikės, svarbu suprasti, kad šie kontrabandines cigaretes gabenantys balionai skrido ir toliau skris į šalies oro erdvę.

REKLAMA
2

„Jie ir skirs. Jūs supraskite, kad balionai skrido ir skirs. Ir mes darome viską, kad turėtume tinkamą atsaką tuos balionus stabdyti. Ir yra eilė mūsų veiksmų tą padaryti“, – antradienį, po susitikimo su opozicinėmis Seimo frakcijomis, parlamente žurnalistams sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę Vilniaus oro uostas stabdė veiklą kelis kartus – skrydžių ribojimai tęsėsi keletą valandų. Tačiau I. Ruginienė tvirtina – „šiandien oro uostas uždaromas vis rečiau“.

REKLAMA
REKLAMA

„Galima konstatuoti tai, kad „Oro navigacija“ reaguoja labai jautriai į kiekvieną signalą ir saugo kiekvieno keliautojo gyvybę. Šiandienai oro uostas uždaromas vis rečiau ir rečiau, ieškoma sprendimų nukreipti daugiau skrydžių į Kauną. Taip, mums nepasisekė, mes turime oro uostą labai arti Baltarusijos sienos – to neturi nei lenkai, nei latviai. Dėl to jiems, matyt, nėra tokia aktuali problema. Bet mes dirbame ties tuo, kad tos problema ir mums nebūtų“, – dėstė ji.

REKLAMA

„Sienos atidarymas parodė, kad tai yra hibridinė ataka“

Reaguojant į kontrabandinių balionų antplūdžius, Vyriausybė buvo nutarusi mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Tačiau vėliau šį sprendimą atšaukė anksčiau laiko.

I. Ruginienės teigimu, matant, jog ir atidarius sieną balionai į šalį toliau plūsta, tampa akivaizdu, kad tai yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien matome, kad tam tikri dalykai veikia – turime naujus algoritmus. Šiandien teisėsaugos institucijos tikrai demonstruoja fantastišką rezultatą ir tikiuosi, kad tai nenutrūks ir demonstruos ir toliau. Sienų atidarymas parodė aiškų, realų vaizdą, kad tai yra hibridinė ataka. Nes matome, kad vežėjai užstrigę“, – dėstė ministrė pirmininkė.

„Dėl to ir mūsų veiksmų planas persitvarkė ir šiai dienai ne tik su kaimyninėmis šalimis kalbame apie jungtinius veiksmus (...), ne tik su Europos Komisija dėl platesnio sankcijų paketo, bet taip pat ir su amerikiečiais“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nemano, kad balionų krizė kelia riziką netekti posto

Tuo metu paklausus, ar nemato rizikos, jog kilusi kontrabandinių balionų krizė gali lemti tai, kad neteks premjerės posto, I. Ruginienė tvirtino taip nemananti. 

„Aš nematau tokios rizikos, tikrai. Įvairių krizių būta bet kurioje Vyriausybėje ir žingsnis po žingsnio, žinant, ką reikia daryti, koordinuojant veiksmus, įveikiama bet kokia krizė“, – patikino socialdemorkatė.

REKLAMA

„Šiai dienai Lietuva gali jaustis saugi – taip, yra tam tikrų nepatogumų ir normalu, kad užpuolus šalį ir panaudojus hibridinę ataką, yra tam tikrų nemalonumų“, – apibendrino I. Ruginienė.

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų