 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kontrabandinių balionų krizė: opozicija susitinka su Ruginiene dėl Minsko hibridinės atakos

2025-12-02 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 06:12

Iš Baltarusijos į Lietuvą toliau plūstant oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, antradienį opozicinių Seimo frakcijų atstovai Minsko sukeltą krizę aptars su premjere Inga Ruginiene. 

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Iš Baltarusijos į Lietuvą toliau plūstant oro uosto veiklą trikdantiems kontrabandiniams balionams, antradienį opozicinių Seimo frakcijų atstovai Minsko sukeltą krizę aptars su premjere Inga Ruginiene. 

REKLAMA
1

Susitikime su ministre pirmininke dalyvaus opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų nariai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę su šių frakcijų atstovais buvo susitikę užsienio, vidaus reikalų bei susisiekimo ministrai Kęstutis Budrys, Vladislavas Kondratovičius bei Juras Taminskas. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuojamas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

REKLAMA

Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Tiesa, jų veikla buvo atnaujinta prieš pusantros savaitės. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų