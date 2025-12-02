 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis neslepia nusivylimo: „Keleiviams labai aiškiai sakoma: naktį neskraidykite, kelkitės į Kauną“

2025-12-02 13:18 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 13:18

Į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, Seimo opozicija kritikuoja premjerės Ingos Ruginienės sprendimus ir retoriką šiuo klausimu. Pasak jų, I. Ruginienės užimamos pareigos jai yra per sunkios. 

Saulius Skvernelis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Į Lietuvą ir toliau plūstant kontrabandiniams balionams, Seimo opozicija kritikuoja premjerės Ingos Ruginienės sprendimus ir retoriką šiuo klausimu. Pasak jų, I. Ruginienės užimamos pareigos jai yra per sunkios. 

REKLAMA
16

„Klausantis Ingos Ruginienės apima didelė neviltis ir akivaizdu, kad šioje situacijoje nėra jokio plano. (...) Pareiškimas, kad balionai skrido ir skris, man atrodo, yra tiesiog kapituliacija. Mūsų besiklausančiam priešiškam režimui yra (signalas – ELTA), kad Lietuva kapituliuoja“, – žurnalistams Seime teigė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad (premjerei pareigos – ELTA) yra per sunkios“, – akcentavo politikė. 

Skvernelis: visiškas nesupratimas, su kokia krize susiduriame 

Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis tikina, kad I. Ruginienė nesupranta su kokia krize susidūrė Lietuva. Be to, politikas svarstė – jei situacija nesikeis ir Vilniaus oro uostas toliau bus priverstas stabdyti veiklą, valstybei teks vystyti Palangoje esantį oro uostą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Matėme, kad balionai ir iki Kauno daskrido. Turbūt reikia stengtis Palangos oro uostą vystyti, nes po tokių neveiklumų, greičiausiai, teks atsitraukti ir į Palangą. Visiškas nesupratimas, apskritai su kokia krize susiduriame“, – kalbėjo S. Skvernelis.

REKLAMA

„Keleiviams labai aiškiai sakoma: naktį neskraidykite, kelkitės į Kauną. Tai iš esmės pasakoma: rinkimės Rygos arba Varšuvos oro uostus, galbūt Palangą dar“, – pabrėžė jis. 

Lingė: premjerei reikėtų oro uoste kalbėtis su gyventojais

Tuo metu konservatorius Mindaugas Lingė kritikuodamas Vyriausybės atsaką į kontrabandinius balionus, tikino, kad premjerės reakcijos jam primena vėjo blaškomą vėtrungę.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai yra silpniausia Vyriausybė. (...) Krizės akivaizdoje tos silpnybės dar labiau išryškėja, matome tam tikrą vėtrungės besiblaškymą pagal vėjo kryptį. Vieną kartą komentuojama, kad krizė suvaldyta, kitą kartą bandoma imtis veiksmų, kurie neduoda rezultatų“, – žurnalistams teigė M. lingė.

„Reikia problemas spręsti, žmonės, turbūt, to labiausiai laukia, o ne blaškymosi, kurį stebime. Labai įdomus kalėdinis laikotarpis laukia. Jeigu pažiūrėtume, kas, kiek turi bilietų prisipirkę oro uostose, tai premjerei reikėtų ne Vyriausybėje priiminėti gyventojus, bet persikelti į oro uostą ir su jais pakalbėti apie tuos sprendimus“, – pridūrė parlamentaras. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams toliau trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, premjerė teigė, kad Vyriausybė daro viską, jog stabdytų šią krizę. Vis tik, pasak politikės, svarbu suprasti, kad šie kontrabandines cigaretes gabenantys balionai skrido ir toliau skris į šalies oro erdvę.

REKLAMA

ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Taip
Taip
2025-12-02 13:20
Pritariu jai šios pareigos per sunkios .
Neužtenka tik pašnekėti pakeltu tonu , ta dirbtinė šypsena taip pat nereikalinga .
Tokiu laiku dirba be patirties , tai neprogsąjunga , o Valstybės valdymas .
Laikas trauktis ir perleisti tam kas sugeba, tam kas turi patirtį ir žino kaip tokiu atveju elgtis
Jau darosi nesaugu prie tokio valdymo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų