Skvernelis neslepia nusivylimo: „Keleiviams labai aiškiai sakoma: naktį neskraidykite, kelkitės į Kauną“

„Klausantis Ingos Ruginienės apima didelė neviltis ir akivaizdu, kad šioje situacijoje nėra jokio plano. (...) Pareiškimas, kad balionai skrido ir skris, man atrodo, yra tiesiog kapituliacija. Mūsų besiklausančiam priešiškam režimui yra (signalas – ELTA), kad Lietuva kapituliuoja“, – žurnalistams Seime teigė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Manau, kad (premjerei pareigos – ELTA) yra per sunkios“, – akcentavo politikė.
Skvernelis: visiškas nesupratimas, su kokia krize susiduriame
Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis tikina, kad I. Ruginienė nesupranta su kokia krize susidūrė Lietuva. Be to, politikas svarstė – jei situacija nesikeis ir Vilniaus oro uostas toliau bus priverstas stabdyti veiklą, valstybei teks vystyti Palangoje esantį oro uostą.
„Matėme, kad balionai ir iki Kauno daskrido. Turbūt reikia stengtis Palangos oro uostą vystyti, nes po tokių neveiklumų, greičiausiai, teks atsitraukti ir į Palangą. Visiškas nesupratimas, apskritai su kokia krize susiduriame“, – kalbėjo S. Skvernelis.
„Keleiviams labai aiškiai sakoma: naktį neskraidykite, kelkitės į Kauną. Tai iš esmės pasakoma: rinkimės Rygos arba Varšuvos oro uostus, galbūt Palangą dar“, – pabrėžė jis.
Lingė: premjerei reikėtų oro uoste kalbėtis su gyventojais
Tuo metu konservatorius Mindaugas Lingė kritikuodamas Vyriausybės atsaką į kontrabandinius balionus, tikino, kad premjerės reakcijos jam primena vėjo blaškomą vėtrungę.
„Tai yra silpniausia Vyriausybė. (...) Krizės akivaizdoje tos silpnybės dar labiau išryškėja, matome tam tikrą vėtrungės besiblaškymą pagal vėjo kryptį. Vieną kartą komentuojama, kad krizė suvaldyta, kitą kartą bandoma imtis veiksmų, kurie neduoda rezultatų“, – žurnalistams teigė M. lingė.
„Reikia problemas spręsti, žmonės, turbūt, to labiausiai laukia, o ne blaškymosi, kurį stebime. Labai įdomus kalėdinis laikotarpis laukia. Jeigu pažiūrėtume, kas, kiek turi bilietų prisipirkę oro uostose, tai premjerei reikėtų ne Vyriausybėje priiminėti gyventojus, bet persikelti į oro uostą ir su jais pakalbėti apie tuos sprendimus“, – pridūrė parlamentaras.
Kaip skelbta, iš Baltarusijos leidžiamiems kontrabandiniams balionams toliau trikdant Vilniaus oro uosto veiklą, premjerė teigė, kad Vyriausybė daro viską, jog stabdytų šią krizę. Vis tik, pasak politikės, svarbu suprasti, kad šie kontrabandines cigaretes gabenantys balionai skrido ir toliau skris į šalies oro erdvę.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį, tačiau naktį iš sekmadienio į pirmadienį patyrė dar didesnį balionų antplūdį.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas NSK posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Neužtenka tik pašnekėti pakeltu tonu , ta dirbtinė šypsena taip pat nereikalinga .
Tokiu laiku dirba be patirties , tai neprogsąjunga , o Valstybės valdymas .
Laikas trauktis ir perleisti tam kas sugeba, tam kas turi patirtį ir žino kaip tokiu atveju elgtis
Jau darosi nesaugu prie tokio valdymo