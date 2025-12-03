 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė atskleidė, ką išgirdo iš JAV specialiojo pasiuntinio: „Suprato reikalo rimtumą“

2025-12-03 14:30
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
2025-12-03 14:30

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Nesibaigiant kontrabandinių balionų skrydžiams š Baltarusijos į Vilniaus oro uosto teritoriją, premjerė Inga Ruginienė susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijoje Johnu Coale'u.

1

„Pasiuntinys buvo visiškai mūsų pusėje. Suprato reikalo rimtumą ir suprato, kad nedovanotina sulaikyti mūsų vežėjų automobilius Baltarusijos pusėje. Tai yra nepriimtinas veiksmas tiek jiems, tiek mums. Lygiai taip pat, kaip nepriimtina, kad balionai toliau skrenda į Lietuvos pusę“, – apie tai, ką išgirdo iš pasiuntinio, atsakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos žiniomis, JAV pasiuntinys artimiausiu metu planuoja atvykti į Baltarusiją ir į Lietuvą (Vilnių).

„Tas įvyks labai greitu laiku“, – nurodė I. Ruginienė.

Paklausta, ar vizitas įvyktų artimiausiomis savaitėmis, I. Ruginienė patikino: „Tikrai taip. Greitais terminais.“ 

Tiesa, ar susitikimo metu JAV specialusis pasiuntinys pažadėjo Lietuvai padėti kovoti su balionais iš Baltarusijos, ar tik išreiškė solidarumą, I. Ruginienė nekomentavo.

„Leiskite man neaptarinėti detalių, nes kai kurių dalykų... Viską, ką galėjau, aš viską pasakiau“, – atsakė ji.

Ruginienė dėkoja JAV atstovams už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo

Su JAV pasiuntiniu Baltarusijoje ir Rytų Europos klausimus kuruojančiu Valstybės departamento pareigūnu antradienį kalbėjusi I. Ruginienė dėkoja jiems už konstruktyvumą dėl regioninio saugumo.

„Esu dėkinga JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijoje J. Coale'ui bei Europos ir Eurazijos reikalų biuro sekretoriaus pavaduotojui Christopheriui W. Smithui už svarbų ir konstruktyvų pokalbį regioninio saugumo klausimais“, – socialiniame tinkle „X“ antradienį nurodė Vyriausybės vadovė.

„JAV yra laiko patikrinta sąjungininkė ir strateginė partnerė, mes labai vertiname jos ilgalaikį indėlį ir glaudų bendradarbiavimą svarbiausiais klausimais“, – pažymėjo I. Ruginienė.

Su JAV pareigūnais ministrė pirmininkė kalbėjosi Lietuvai siekiant JAV pagalbos suvaldant iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų grėsmę.

Kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.

Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, dabar Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
